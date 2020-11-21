Казахстанский проспект за 43 секунды нокаутировал мексиканского боксера

На этот раз он бился в Хайалиа (штат Флорида, США) против 29-летнего мексиканца Даниэля Нахеры. Бой был рассчитан на шесть раундов, но завершился на 43-й секунде, когда 26-летний Мусадилов загнал соперника в угол и забил его до досрочной победы.