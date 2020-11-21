Инсайдер озвучил новую дату боя Ковалева против кубинского боксера
В последнем поединке он проиграл Альваресу.
В последнем поединке он проиграл Альваресу.
Бой между
Поединок будет транслироваться в США на стриминге DAZN.
Стороны ранее договорились о том, что россиянину предстоит провести еще два боя с фиксированным гонораром в размере 2,5 миллиона долларов. Таковыми были условия сделки по бою между Ковалевым и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) — в ноябре 2019 года «Канело» нокаутировал Ковалева в 11-м раунде, отобрав титул по версии WBO.
Предположительно бой Ковалев — Баррера пройдет в рамках шоу от Golden Boy Promotions. Соперники должны были встретиться еще 25 апреля, но