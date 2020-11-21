Инсайдер озвучил новую дату боя Ковалева против кубинского боксера

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Бой между экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалевым (34−4−1, 29 КО) и экс-претендентом из Кубы Салливаном Баррерой (22−3, 14 КО) предварительно перепланирован на 30 января. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера из The Athletic.

Поединок будет транслироваться в США на стриминге DAZN.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ba04712963fa68610831" data-vnd="ba04712963fa68610831" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ba04712963fa68610831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Стороны ранее договорились о том, что россиянину предстоит провести еще два боя с фиксированным гонораром в размере 2,5 миллиона долларов. Таковыми были условия сделки по бою между Ковалевым и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) — в ноябре 2019 года «Канело» нокаутировал Ковалева в 11-м раунде, отобрав титул по версии WBO.