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13:17 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер озвучил новую дату боя Ковалева против кубинского боксера

В последнем поединке он проиграл Альваресу.

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Бой между экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалевым (34−4−1, 29 КО) и экс-претендентом из Кубы Салливаном Баррерой (22−3, 14 КО) предварительно перепланирован на 30 января. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера из The Athletic.

Поединок будет транслироваться в США на стриминге DAZN.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стороны ранее договорились о том, что россиянину предстоит провести еще два боя с фиксированным гонораром в размере 2,5 миллиона долларов. Таковыми были условия сделки по бою между Ковалевым и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) — в ноябре 2019 года «Канело» нокаутировал Ковалева в 11-м раунде, отобрав титул по версии WBO.

Предположительно бой Ковалев — Баррера пройдет в рамках шоу от Golden Boy Promotions. Соперники должны были встретиться еще 25 апреля, но из-за вспышки коронавируса поединок перенесли.

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