Российский боксер Липинец проведет следующий поединок в феврале или марте
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Липинец проведет следующий поединок в феврале или начале марта. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Алекс Вайсфельд.
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Липинец проведет следующий поединок в феврале или начале марта. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Алекс Вайсфельд.
«Бой намечается на конец февраля — начало марта. Соперник определится после боя Эррол Спенс — Дэнни Гарсия. Возможен бой с Шоном Портером, но это только в переговорной стадии», — сказал собеседник агентства.
Россиянин в конце октября провел претендентский бой за титул Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе с канадцем Кастио Клейтоном. Поединок завершился вничью.
Титул временного чемпиона мира позволил бы россиянину провести бой против обладателя регулярного пояса, которым является американец Спенс. 5 декабря он проведет бой против соотечественника Гарсии.
В послужном списке 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и одно поражение.