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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

Эдди Хирн: Победа Смита над «Канело» не станет большим сюрпризом, это идеальное время

Он отметил, что все складывается как нельзя лучше для Смита.

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Источник: AP 2020

Британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing заявил в беседе с SunSport, что победа подопечного и обладателя титула WBA Super в суперсреднем весе британца Каллума Смита (27−0, 19 КО) в предстоящем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) не станет для него чем-то шокирующим.

Он отметил, что все складывается как нельзя лучше для Смита.

«Эта победа войдет в историю как одна из величайших для британского бокса, но мне-то известно, насколько хорош Каллум, так что она не станет для меня большим сюрпризом. Смит умеет очень многое, и он уверен, что является лучшим суперсредневесом в мире. Этот бой пришел для Каллума в идеальное время», — сказал Хирн, слова которого приводит vRINGe.com.

Напомним, поединок Альварес-Смит состоится 19 декабря в Сан-Антонио.

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