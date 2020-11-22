Эдди Хирн: Победа Смита над «Канело» не станет большим сюрпризом, это идеальное время

Британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing заявил в беседе с SunSport, что победа подопечного и обладателя титула WBA Super в суперсреднем весе британца Каллума Смита (27−0, 19 КО) в предстоящем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) не станет для него чем-то шокирующим.

Он отметил, что все складывается как нельзя лучше для Смита.