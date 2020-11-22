Эдди Хирн: Победа Смита над «Канело» не станет большим сюрпризом, это идеальное время
Он отметил, что все складывается как нельзя лучше для Смита.
Он отметил, что все складывается как нельзя лучше для Смита.
Британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing заявил в беседе с SunSport, что победа подопечного и обладателя титула WBA Super в суперсреднем весе британца Каллума Смита (27−0, 19 КО) в предстоящем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) не станет для него
Он отметил, что все складывается как нельзя лучше для Смита.
«Эта победа войдет в историю как одна из величайших для британского бокса, но
Напомним, поединок