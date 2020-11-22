Глава UFC высмеял предстоящий поединок Тайсона и Джонса

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Уайт посмеялся над правилами этого поединка и отсутствием возможности сделать ставку на результат. «Думаете, Джонс победит? Нокаутом? Что? По правилам этого боя нокаута быть не может? Как они собираются заставить это правило работать? Черт возьми, я не знал, что и победителя там не будет, что за странный бой», — отметил глава UFC.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0df217b1b75f541259ce" data-vnd="0df217b1b75f541259ce" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0df217b1b75f541259ce" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бой между Джонсом и Тайсоном должен состояться 28 ноября. Спортсмены заявили, что всерьез воспринимают совместный поединок, несмотря на его статус выставочного. Тайсон заверил, что болельщиков ждет настоящий бой. Предполагается, что выручка от поединка пойдет на благотворительность.