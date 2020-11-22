DAZN решил пересмотреть контракт Головкина на 100 миллионов долларов

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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) и стриминговый сервис DAZN ведут переговоры о пересмотре ранее подписанного договора. Об этом сообщает The Athletic.

По контракту, Головкин должен был заработать 100 миллионов долларов за шесть поединков. Казахстанцу осталось провести три боя, но в DAZN попросили боксера пересмотреть условия сделки, согласно которой ему полагались 15 миллионов долларов в качестве гарантированного гонорара за бой.

По информации инсайдера The Athletic Майка Коппинджера, стороны близки к завершению реструктуризации.

«Источники сообщили, что Головкин и DAZN близки к заключению реструктуризированной сделки о возвращении чемпиона в бою против Камила Шереметы, который состоится 18 декабря, предположительно во Флориде. DAZN попросил GGG сократить его гонорар. Сделка на шесть боев гарантировала ему выплату 15 миллионов долларов за каждый поединок», — написал Коппинджер в твиттере.