«Препятствий нет никаких». Эксперт — о судьбе третьего боя Головкина с «Канело»

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Препятствий для проведения третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом нет. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz сообщил шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов.

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«Все оказалось проще (для потенциального третьего боя Альвареса и Головкина) — Сауль расстался только с Golden Boy, но продолжит выступать на DAZN. В частности, предстоящий поединок мексиканца против Каллума Смита с легкой руки Эдди Хирна состоится именно на этой стриминговой платформе. А значит, препятствий для организации трилогии “Канело” и Геннадия нет никаких», — отметил Горюнов.

Напомним, совсем недавно звезда мексиканского бокса развязал себе руки. Альварес после длительных споров и конфликта разорвал контракты с Golden Boy Promotions и стриминговым сервисом DAZN, тем самым обеспечив себе полную свободу — отныне он может выбирать себе кого угодно в соперники, не оглядываясь на то, не бьются ли между собой платформы для трансляции.

Первым его соперником после этих событий будет чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе британец Каллум Смит.