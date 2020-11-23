Стала известна дата следующего боя «молодежного» чемпиона WBC из Казахстана
Последний поединок он провел в декабре.
Последний поединок он провел в декабре.
Казахстанец Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, вернется на ринг в декабре, сообщает RDS.ca.
Бой состоится 18 или 19 декабря, место и соперник пока неизвестны.
В любительском боксе Ахмедов становился чемпионом мира среди молодежи.
В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 боев, десять из которых провел в Канаде, а еще один — в Казахстане.
В последнем поединке он в декабре 2019 года в Монреале нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО).