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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата следующего боя «молодежного» чемпиона WBC из Казахстана

Последний поединок он провел в декабре.

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Казахстанец Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, вернется на ринг в декабре, сообщает RDS.ca.

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Бой состоится 18 или 19 декабря, место и соперник пока неизвестны.

В любительском боксе Ахмедов становился чемпионом мира среди молодежи.

В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 боев, десять из которых провел в Канаде, а еще один — в Казахстане.

В последнем поединке он в декабре 2019 года в Монреале нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО).

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