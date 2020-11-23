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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Левит пропустит чемпионат Казахстана по боксу. Названа причина

Турнир пройдет без зрителей.

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Лидер сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 91 килограмма Василий Левит не выступит на республиканском чемпионате в Шымкенте, сообщает Olympic.kz.

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Отмечается, что серебряный призер Олимпийских игр и многократный чемпион Азии пропустит турнир по состоянию здоровья. Об этом стало известно 22 ноября во время мандатной комиссии и процедуры жеребьевки.

«К сожалению, лидер в весовой категории до 91 килограмма Василий Левит пропустит участие в чемпионате страны по состоянию здоровья. Но остальные первые номера национальной сборной примут участие в турнире», — отметил главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев.

Чемпионат пройдет без зрителей с 23 по 29 ноября. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.

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