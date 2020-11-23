Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева пройдет в Минске в формате матчевой встречи

Как отметил исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский, в составе национальной сборной выступят первые номера своих весовых категорий, в их числе и те, кто представит нашу страну в турнирах олимпийской квалификации к Токио-2020.

Кроме признанных лидеров боксировать на состязаниях в Минске получат право молодые атлеты, которые будут костяком национальной команды в отборочном цикле к Играм-2024 в Париже.

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«Формат матчевой встречи выбран для того, чтобы все сильнейшие боксеры страны, которые примут участие в турнире, за исключением Михаила Долголевца, Аллы Стародуб и Виктории Кебиковой, получили возможность гарантированно провести по три боя с высококлассными соперниками. Из-за пандемии коронавируса такой возможности у них не было достаточно давно», — подчеркнул Денис Сабалевский.

В первый день турнира, 24 ноября, дневная сессия поединков начнется в 13.00. Церемония открытия турнира состоится 24 ноября в 17.00. Начало вечерней сессии боев намечено на 17.30.

25 и 26 ноября дневная часть соревнований начнется в 13.00. Вечерние поединки стартуют в 16.30.