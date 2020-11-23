Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Химки
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Бетис
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
8Россия не смогла победить Молдавию
14:22 (мск), источник: БЕЛТА

Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева пройдет в Минске в формате матчевой встречи

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева пройдет в формате матчевой встречи 24—26 ноября. В состязаниях на ринге столичного Дворца спорта примут участие спортсмены из Испании, Франции, Украины и Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Как отметил исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский, в составе национальной сборной выступят первые номера своих весовых категорий, в их числе и те, кто представит нашу страну в турнирах олимпийской квалификации к Токио-2020.

Кроме признанных лидеров боксировать на состязаниях в Минске получат право молодые атлеты, которые будут костяком национальной команды в отборочном цикле к Играм-2024 в Париже.

Читайте также
Белорусский боксер Михаил Долголевец выиграл титул IBF Eurasia

«Формат матчевой встречи выбран для того, чтобы все сильнейшие боксеры страны, которые примут участие в турнире, за исключением Михаила Долголевца, Аллы Стародуб и Виктории Кебиковой, получили возможность гарантированно провести по три боя с высококлассными соперниками. Из-за пандемии коронавируса такой возможности у них не было достаточно давно», — подчеркнул Денис Сабалевский.

В первый день турнира, 24 ноября, дневная сессия поединков начнется в 13.00. Церемония открытия турнира состоится 24 ноября в 17.00. Начало вечерней сессии боев намечено на 17.30.

25 и 26 ноября дневная часть соревнований начнется в 13.00. Вечерние поединки стартуют в 16.30.

В условиях пандемии состязания проходят в соответствии с требованиями, приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава и Международной федерации бокса. Вход зрителей на трибуны ограничен, а участники обязаны соблюдать масочный режим. Для любителей бокса организована онлайн-трансляция с места событий.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Кошка каждый вечер вылизывает хаски, которого удочерила еще в двухмесячном
ЦСКА - первый. Его сила - в воспитанниках и новой роли Чалова
Емельяненко отреагировал на идею дать Хабибу звание Героя России
Символичная победа. Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
«Валенсия» с Черышевым отыгралась со счета 0:2 в матче примеры
Россиянина поставили на первое место в топ-10 вратарей НХЛ
Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе
«Арсенал» сыграл вничью. Пепе боднул соперника и был удален
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь