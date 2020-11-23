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23 ноября, источник: Vesti.kz

Британский эксперт назвал фаворита в бою Елеусинова с экс-чемпионом мира

Он сравнил двух боксеров.

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Уже в эти выходные олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) проведет бой с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе. Редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от предстоящего поединка.

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«Елеусинов имеет более высокий процент побед нокаутами, нежели Индонго. Однако это не должно вас вводить в заблуждение. Казахстанский чемпион умный боксер, делающий акцент на технику. Индонго — это крушитель. Он обладает мощным ударом, который помог ему добиться успеха. Так же Джулиус опытнее. В остальном Елеусинов выглядит предпочтительнее. Вряд ли его команда выбрала бы Индонго, не считай они, что Елеусинов готов к такому. Я ставлю на казахстанца, но ему придется очень сложно», — отметил Бенсон.

Дебютный титульный бой Елеусинова пройдет 27 ноября в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США).

Напомним, что Индонго владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.

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