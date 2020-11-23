Британский эксперт назвал фаворита в бою Елеусинова с экс-чемпионом мира

Уже в эти выходные олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) проведет бой с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе. Редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от предстоящего поединка.

«Елеусинов имеет более высокий процент побед нокаутами, нежели Индонго. Однако это не должно вас вводить в заблуждение. Казахстанский чемпион умный боксер, делающий акцент на технику. Индонго — это крушитель. Он обладает мощным ударом, который помог ему добиться успеха. Так же Джулиус опытнее. В остальном Елеусинов выглядит предпочтительнее. Вряд ли его команда выбрала бы Индонго, не считай они, что Елеусинов готов к такому. Я ставлю на казахстанца, но ему придется очень сложно», — отметил Бенсон.