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23 ноября, источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире бой Майк Тайсон — Рой Джонс

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим в Казахстане можно будет посмотреть в прямом эфире, сообщают Vesti.kz.

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Источник: clutchpoints.com

Трансляция состоится на телеканале Qazsport в воскресенье, 29 ноября, и начнется в 07:50 по столичному времени.

Бой пройдет в полноценном восьмираундовом формате и станет главным на шоу под названием «Битва легенд», которое состоится в Карсоне (штат Калифорния, США). WBC подготовил специальный пояс для победителя.

На счету 53-летнего Тайсона 58 боев, 50 из которых он выиграл. В своем последнем поединке в 2005 году он досрочно проиграл Брайану Макбрайду.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений. В последний раз он выходил на ринг два года назад, победив Скотта Сигмона.

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