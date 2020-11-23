В Казахстане покажут в прямом эфире бой Майк Тайсон — Рой Джонс

Трансляция состоится на телеканале Qazsport в воскресенье, 29 ноября, и начнется в 07:50 по столичному времени.

Бой пройдет в полноценном восьмираундовом формате и станет главным на шоу под названием «Битва легенд», которое состоится в Карсоне (штат Калифорния, США). WBC подготовил специальный пояс для победителя.

На счету 53-летнего Тайсона 58 боев, 50 из которых он выиграл. В своем последнем поединке в 2005 году он досрочно проиграл Брайану Макбрайду.