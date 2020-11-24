Жанибек Алимханулы: Я король среднего веса. Я побью кого угодно
Казахстанец обратился к чемпионам в 160 фунтах.
Казахстанец обратился к чемпионам в 160 фунтах.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) сделал очередное громкое заявление.
«Я хочу повторить это еще раз. Я король в 160 фунтах. Кто разбирается в боксе, тот знает это. Если у чемпионов есть вопросы, они получат ответы в ринге. Я побью кого угодно», — написал боксер в твиттере.
Ранее Алимханулы неоднократно бросал вызов чемпионам мира в среднем весе. На данный момент таковыми являются его соотечественник Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО; IBF и IBO), мексиканец Сауль Альварес (53−1−2, 36 КО; WBA Super и WBC Franchise), американцы Джермалл Чарло (31−0, 22 КО; WBC) и Деметриус Андраде (29−0, 18 КО; WBO).
Сам Алимханулы владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Свой последний бой он провел в октябре, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.