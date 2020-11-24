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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Победа от профи-боксера и вылет золотого медалиста. Как в Шымкенте продолжается чемпионат Казахстана по боксу

Определились соперники для участников Олимпиады.

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Обладатель олимпийской лицензии Серик Темиржанов с победы стартовал в чемпионате Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Выиграли свои поединки и еще некоторые известные спортсмены.

Темиржанов (до 57 килограммов) вышел на ринг в первом бою соревновательного дня и единогласным решением судей выиграл поединок у Бекзата Макжана. Следующий оппонент — Нартай Ибадулла. Победил в стартовой встрече еще один кандидат на пьедестал — призер чемпионата Казахстана Оразбек Асылкулов.

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В категории до 69 килограммов определился соперник для другого участника Олимпиады — Абылайхана Жусупова. Им стал Сабыржан Бекбергенов, который выиграл единогласным решением у Турара Тилеукабула.

Одержал победу в первом бою на турнире боксер-профессионал Сагадат Рахманкул, который уже выигрывал национальное первенство в 2013 году. На предварительной стадии встретились еще два медалиста чемпионатов Казахстана — Куан Куатов выиграл по очкам у Санатали Толтаева (победитель ЧРК-2018 в категории до 64 килограммов).

Другой фаворит весовой категории до 69 килограммов, Асланбек Шымбергенов во втором круге будет боксировать с Азаматом Ибраимовым.

Утренняя сессия второго дня ЧРК-2020.

До 57 килограммов.

Серик Темиржанов — Бекзат Макжан — 5:0;
Жандос Шерали — Азамат Сайфуллин — 5:0;
Асхат Тастанбеков — Азиз Санатбаев — 4:1;
Нурсултан Исахан — Алмас Нургали — 0:5;
Оразбек Асылкулов — Айбат Шукелов — 3:2.

До 69 килограммов.

Сабыржан Бекбергенов — Турар Тилеукабул — 5:0;
Акниет Алимбай — Сабит Турдахан — бой остановлен врачом, а победа отошла раздельным решением судей;
Раимбек Токенов — Дархан Дуйсебай — 0:5;
Нурбол Бердимуратов — Арман Сайлау — 0:5;
Куан Куатов — Санатали Толтаев — 3:2;
Азат Асанов — Аятулла Такижанов — 0:5;
Темиржан Баймолда — Сагадат Рахманкул — 0:5;
Дулат Бекбауов — Адилет Дамешов — 5:0;
Кайрат Сугирали — Азамат Ибраимов — 0:5.

Добавим, что в чемпионате Казахстана в Шымкенте на ринг выйдут все сильнейшие боксеры страны, за исключением Василия Левита. В первый день турнира три боя завершились досрочно, а продлится первенство до 29 ноября, когда будут выявлены чемпионы во всех дивизионах.

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