Победа от профи-боксера и вылет золотого медалиста. Как в Шымкенте продолжается чемпионат Казахстана по боксу
Определились соперники для участников Олимпиады.
Определились соперники для участников Олимпиады.
Обладатель олимпийской лицензии Серик Темиржанов с победы стартовал в чемпионате Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Выиграли свои поединки и еще некоторые известные спортсмены.
Темиржанов (до 57 килограммов) вышел на ринг в первом бою соревновательного дня и единогласным решением судей выиграл поединок у Бекзата Макжана. Следующий оппонент — Нартай Ибадулла. Победил в стартовой встрече еще один кандидат на пьедестал — призер чемпионата Казахстана Оразбек Асылкулов.
В категории до 69 килограммов определился соперник для другого участника Олимпиады — Абылайхана Жусупова. Им стал Сабыржан Бекбергенов, который выиграл единогласным решением у Турара Тилеукабула.
Одержал победу в первом бою на турнире
Другой фаворит весовой категории до 69 килограммов, Асланбек Шымбергенов во втором круге будет боксировать с Азаматом Ибраимовым.
Утренняя сессия второго дня ЧРК-2020.
До 57 килограммов.
Серик Темиржанов — Бекзат Макжан — 5:0;
Жандос Шерали — Азамат Сайфуллин — 5:0;
Асхат Тастанбеков — Азиз Санатбаев — 4:1;
Нурсултан Исахан — Алмас Нургали — 0:5;
Оразбек Асылкулов — Айбат Шукелов — 3:2.
До 69 килограммов.
Сабыржан Бекбергенов — Турар Тилеукабул — 5:0;
Акниет Алимбай — Сабит Турдахан — бой остановлен врачом, а победа отошла раздельным решением судей;
Раимбек Токенов — Дархан Дуйсебай — 0:5;
Нурбол Бердимуратов — Арман Сайлау — 0:5;
Куан Куатов — Санатали Толтаев — 3:2;
Азат Асанов — Аятулла Такижанов — 0:5;
Темиржан Баймолда — Сагадат Рахманкул — 0:5;
Дулат Бекбауов — Адилет Дамешов — 5:0;
Кайрат Сугирали — Азамат Ибраимов — 0:5.
Добавим, что в чемпионате Казахстана в Шымкенте на ринг выйдут все сильнейшие боксеры страны, за исключением Василия Левита. В первый день турнира три боя завершились досрочно, а продлится первенство до 29 ноября, когда будут выявлены чемпионы во всех дивизионах.