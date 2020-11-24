Победа от профи-боксера и вылет золотого медалиста. Как в Шымкенте продолжается чемпионат Казахстана по боксу

Обладатель олимпийской лицензии Серик Темиржанов с победы стартовал в чемпионате Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Выиграли свои поединки и еще некоторые известные спортсмены.

Темиржанов (до 57 килограммов) вышел на ринг в первом бою соревновательного дня и единогласным решением судей выиграл поединок у Бекзата Макжана. Следующий оппонент — Нартай Ибадулла. Победил в стартовой встрече еще один кандидат на пьедестал — призер чемпионата Казахстана Оразбек Асылкулов.

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В категории до 69 килограммов определился соперник для другого участника Олимпиады — Абылайхана Жусупова. Им стал Сабыржан Бекбергенов, который выиграл единогласным решением у Турара Тилеукабула.

Одержал победу в первом бою на турнире боксер-профессионал Сагадат Рахманкул, который уже выигрывал национальное первенство в 2013 году. На предварительной стадии встретились еще два медалиста чемпионатов Казахстана — Куан Куатов выиграл по очкам у Санатали Толтаева (победитель ЧРК-2018 в категории до 64 килограммов).

Другой фаворит весовой категории до 69 килограммов, Асланбек Шымбергенов во втором круге будет боксировать с Азаматом Ибраимовым.

Утренняя сессия второго дня ЧРК-2020.

До 57 килограммов.

Серик Темиржанов — Бекзат Макжан — 5:0;

Жандос Шерали — Азамат Сайфуллин — 5:0;

Асхат Тастанбеков — Азиз Санатбаев — 4:1;

Нурсултан Исахан — Алмас Нургали — 0:5;

Оразбек Асылкулов — Айбат Шукелов — 3:2.

До 69 килограммов.

Сабыржан Бекбергенов — Турар Тилеукабул — 5:0;

Акниет Алимбай — Сабит Турдахан — бой остановлен врачом, а победа отошла раздельным решением судей;

Раимбек Токенов — Дархан Дуйсебай — 0:5;

Нурбол Бердимуратов — Арман Сайлау — 0:5;

Куан Куатов — Санатали Толтаев — 3:2;

Азат Асанов — Аятулла Такижанов — 0:5;

Темиржан Баймолда — Сагадат Рахманкул — 0:5;

Дулат Бекбауов — Адилет Дамешов — 5:0;

Кайрат Сугирали — Азамат Ибраимов — 0:5.