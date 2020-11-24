DAZN раскусили. В следующих боях Головкина и «Канело» увидели отсылку к их трилогии

«Пока все вроде бы идет к тому, что поединок Головкина с Камилом Шереметой состоится 18 декабря. Будем надеяться, что так оно и случится. Шеремета, конечно, — не бог весть какой соперник, но это всяко лучше, чем ничего. Все-таки Головкин не выступал уже больше года, а в его возрасте длительные простои на пользу точно не идут. К тому же, я подозреваю, что такая дата выбрана транслятором (DAZN) вовсе не случайно. Бой с Шереметой, если состоится, пройдет накануне поединка “Канело” — Смит. Обычно, такие пересечения имеют направленный и простой умысел, предваряя скорое свидание в ринге фаворитов. В данном случае, конечно же, речь о Головкине и Альваресе», — сообщил Горюнов.