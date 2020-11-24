DAZN раскусили. В следующих боях Головкина и «Канело» увидели отсылку к их трилогии
Оба боксера должны провести бои до конца года.
Оба боксера должны провести бои до конца года.
В частности, эксперт отметил, что подобные пересечения намекают на скорую встречу двух звезд мирового бокса.
«Пока все вроде бы идет к тому, что поединок Головкина с Камилом Шереметой состоится 18 декабря. Будем надеяться, что так оно и случится. Шеремета, конечно, — не бог весть какой соперник, но это всяко лучше, чем ничего.
Напомним, их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.
18 декабря Головкину предстоит защита титула IBF в среднем весе против обязательного претендента из Польши Шереметы (21−0, 5 КО).
У «Канело» на 19 декабря намечен бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе с британцем Каллумом Смитом (27−0, 19 КО).