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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN раскусили. В следующих боях Головкина и «Канело» увидели отсылку к их трилогии

Оба боксера должны провести бои до конца года.

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Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов назвал дату возвращения казахстанца Геннадий Головкина (40−1−1, 35 КО) на ринг неслучайной. По его мнению, озвученному в интервью корреспонденту Vesti.kz, есть связь между днями поединков GGG и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО).

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В частности, эксперт отметил, что подобные пересечения намекают на скорую встречу двух звезд мирового бокса.

«Пока все вроде бы идет к тому, что поединок Головкина с Камилом Шереметой состоится 18 декабря. Будем надеяться, что так оно и случится. Шеремета, конечно, — не бог весть какой соперник, но это всяко лучше, чем ничего. Все-таки Головкин не выступал уже больше года, а в его возрасте длительные простои на пользу точно не идут. К тому же, я подозреваю, что такая дата выбрана транслятором (DAZN) вовсе не случайно. Бой с Шереметой, если состоится, пройдет накануне поединка “Канело” — Смит. Обычно, такие пересечения имеют направленный и простой умысел, предваряя скорое свидание в ринге фаворитов. В данном случае, конечно же, речь о Головкине и Альваресе», — сообщил Горюнов.

Напомним, их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

18 декабря Головкину предстоит защита титула IBF в среднем весе против обязательного претендента из Польши Шереметы (21−0, 5 КО).

У «Канело» на 19 декабря намечен бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе с британцем Каллумом Смитом (27−0, 19 КО).

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