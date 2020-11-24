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15:42 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец с тремя титулами начал тренировочный лагерь к следующему бою

Он планировал выступить до конца года.

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Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО) начал тренировочный лагерь к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подготовка спортсмена стартовала на этой неделе в Алматы. Дата и место проведения следующего боя, а также соперник пока неизвестны.

Свой поединок Ербосынулы должен был провести против венгра Иштвана Сили (24−2−2, 12 КО) в Атырау в декабре этого года. Однако ухудшающаяся ситуация с коронавирусом вынудила Сили отказаться от поездки в Казахстан.

Несмотря на случившееся, команда Ербосынулы, владеющего поясами WBC Asia, WBA International и WBO Global в своем дивизионе, планировала выступить до конца года.

Напомним, что в последнем бою 26 июля в Минске (Беларусь) Ербосынулы победил немца Нуху Лавалема (27−7, 15 КО). Сейчас Айдос занимает второе место в рейтинге WBA, шестое — в WBO, седьмое — в IBF и 15-е в WBC.

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