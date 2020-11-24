Непобежденный казахстанец с тремя титулами начал тренировочный лагерь к следующему бою
Он планировал выступить до конца года.
Он планировал выступить до конца года.
Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО) начал тренировочный лагерь к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подготовка спортсмена стартовала на этой неделе в Алматы. Дата и место проведения следующего боя, а также соперник пока неизвестны.
Свой поединок Ербосынулы должен был провести против венгра Иштвана Сили (24−2−2, 12 КО) в Атырау в декабре этого года. Однако ухудшающаяся ситуация с коронавирусом вынудила Сили отказаться от поездки в Казахстан.
Несмотря на случившееся, команда Ербосынулы, владеющего поясами WBC Asia, WBA International и WBO Global в своем дивизионе, планировала выступить до конца года.
Напомним, что в последнем бою 26 июля в Минске (Беларусь) Ербосынулы победил немца Нуху Лавалема (27−7, 15 КО). Сейчас Айдос занимает второе место в рейтинге WBA, шестое — в WBO, седьмое — в IBF и 15-е в WBC.