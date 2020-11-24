Звезды «молодежки» и соперник для капитана сборной. В Шымкенте завершился второй день чемпионата Казахстана по боксу
Из борьбы вылетели два бывших чемпиона страны.
Из борьбы вылетели два бывших чемпиона страны.
Капитан сборной Казахстана и обладатель олимпийской лицензии Камшыбек Кункабаев в первом бою национального чемпионата встретится с Мухаметжаном Еркином, передает корреспондент Vesti.kz.
Еркин стартовал с победы над другим мастеровитым конкурентом — Нурсултаном Аманжоловым. Заметим, что в супертяжелом дивизионе собрались победители и призеры чемпионатов Казахстана разных лет, а также перспективные кандидаты на лидирующие позиции.
Помимо Кункабаева на старт вышли еще 13 боксеров, и каждый из оставшейся восьмерки может быть причислен к претендентам на медали. Выделим три боя. Чемпион Казахстана-2016 Олжас Букаев по очкам проиграл серебряному призеру юношеской Олимпиады Дамиру Тойбаю.
Другой бывший супертяжеловес «молодежки» Айболды Дауренулы выбил из борьбы победителя Спартакиады-2019 Нурболата Сермаханова. Не смог во второй круг квалифицироваться и финалист прошлогодней Спартакиады Ержан Сейтимбетов.
В категории до 63 килограммов от боев первого раунда были освобождены фавориты турнира — Закир Сафиуллин, Дилмурат Мижитов и Бекдаулет Ибрагимов. Определились их соперники: Сафиуллин встретится с Али Акедиловым, Мижитов будет боксировать с Азаматом Нуркеном, а Ибрагимов — с Айтжаном Аширханом.
Дневная сессия второго дня ЧРК-2020.
До 63 килограммов.
Али Акедилов — Павел Деменский — 5:0;
Данияр Каушкан — Жандыр Султангалиев — 0:5;
Канагат Картбаев — Ерсултан Булат — 0:5;
Ертурган Зейнулинов — Алимжан Бескемпир — 5:0;
Канат Камзанов — Дилшат Нурым — 1:4;
Айтжан Аширхан — Еркиндик Назарбек — 5:0 (бой остановлен во втором раунде
Жаслан Каирбеков — Азамат Нуркен — 2:3.
Свыше 91 килограмма.
Нурсултан Аманжолов — Мухаметжан Еркин — 0:5;
Алимжан Тауржанулы — Ояз Мауленов — 0:5;
Олжас Букаев — Дамир Тойбай — 0:5;
Айболды Дауренулы — Нурболат Сермаханов — 4:1;
Нуржан Бекзатов — Дмитрий Зиско — 5:0;
Ержан Сейтимбетов — Нурлан Сапарбай — 0:5.
Добавим, что национальный турнир в Шымкенте стартовал с досрочных побед, а в утренней программе второго соревновательного дня поражение потерпел чемпион Казахстана Санатали Толтаев. Финальные бои запланированы на 29 ноября.