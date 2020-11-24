Звезды «молодежки» и соперник для капитана сборной. В Шымкенте завершился второй день чемпионата Казахстана по боксу

Капитан сборной Казахстана и обладатель олимпийской лицензии Камшыбек Кункабаев в первом бою национального чемпионата встретится с Мухаметжаном Еркином, передает корреспондент Vesti.kz.

Еркин стартовал с победы над другим мастеровитым конкурентом — Нурсултаном Аманжоловым. Заметим, что в супертяжелом дивизионе собрались победители и призеры чемпионатов Казахстана разных лет, а также перспективные кандидаты на лидирующие позиции.

Помимо Кункабаева на старт вышли еще 13 боксеров, и каждый из оставшейся восьмерки может быть причислен к претендентам на медали. Выделим три боя. Чемпион Казахстана-2016 Олжас Букаев по очкам проиграл серебряному призеру юношеской Олимпиады Дамиру Тойбаю.

Другой бывший супертяжеловес «молодежки» Айболды Дауренулы выбил из борьбы победителя Спартакиады-2019 Нурболата Сермаханова. Не смог во второй круг квалифицироваться и финалист прошлогодней Спартакиады Ержан Сейтимбетов.

В категории до 63 килограммов от боев первого раунда были освобождены фавориты турнира — Закир Сафиуллин, Дилмурат Мижитов и Бекдаулет Ибрагимов. Определились их соперники: Сафиуллин встретится с Али Акедиловым, Мижитов будет боксировать с Азаматом Нуркеном, а Ибрагимов — с Айтжаном Аширханом.

Дневная сессия второго дня ЧРК-2020.

До 63 килограммов.

Али Акедилов — Павел Деменский — 5:0;

Данияр Каушкан — Жандыр Султангалиев — 0:5;

Канагат Картбаев — Ерсултан Булат — 0:5;

Ертурган Зейнулинов — Алимжан Бескемпир — 5:0;

Канат Камзанов — Дилшат Нурым — 1:4;

Айтжан Аширхан — Еркиндик Назарбек — 5:0 (бой остановлен во втором раунде из-за рассечения у Аширхана);

Жаслан Каирбеков — Азамат Нуркен — 2:3.

Свыше 91 килограмма.

Нурсултан Аманжолов — Мухаметжан Еркин — 0:5;

Алимжан Тауржанулы — Ояз Мауленов — 0:5;

Олжас Букаев — Дамир Тойбай — 0:5;

Айболды Дауренулы — Нурболат Сермаханов — 4:1;

Нуржан Бекзатов — Дмитрий Зиско — 5:0;

Ержан Сейтимбетов — Нурлан Сапарбай — 0:5.