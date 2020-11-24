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18:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры с победы начали выступление на международном турнире в Минске

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры с победы начали выступление на международной матчевой встрече в Минске, посвященной памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом поединке белорусская дружина выиграла у соперников из Украины со счетом 7:5. Победные баллы для отечественных мастеров кожаной перчатки заработали Галина Бруевич (57 кг), Максим Паньков (52 кг), Дмитрий Дешкевич (57 кг), Дмитрий Асанов (63 кг), Александр Радионов (69 кг), Александр Холаев (75 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).

Сегодня в вечерней части соревнований, которая стартует после церемонии открытия турнира, сойдутся команды Испании и Франции. 25 и 26 ноября дневная часть состязаний начнется в 13.00. Вечерние поединки — в 16.30.

Командный формат турнира памяти Виктора Ливенцева выбран в этом году для того, чтобы лидеры сборной Беларуси, которые готовятся к отбору на Игры в Токио, получили боевую практику. Бои проходят в олимпийских весовых категориях — пяти у женщин и восьми у мужчин. Кроме признанных лидеров боксировать получили право и молодые атлеты, которые будут костяком национальной команды в отборочном цикле к главным стартам четырехлетия 2024 года в Париже.

В условиях пандемии состязания проходят в соответствии с требованиями, приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава и Международной федерации бокса. Вход зрителей на трибуны ограничен. Для любителей бокса организована онлайн-трансляция с места событий.

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