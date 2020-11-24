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24 ноября, источник: Vesti.kz

«Иду к рекордной защите титула». Головкин анонсировал свое возвращение на ринг

Чемпион IBO и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) анонсировал свое возвращение на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Напомним, по линии IBF GGG должен провести обязательную защиту титула против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO). На днях появилась информация, что бой состоится 18-го декабря.

«Иду к своей цели — рекордной 21-й защите чемпионских титулов. Скоро увидимся», — анонсировал Головкин в Instagram.

Предыдущий бой Головкин провел в октябре прошлого года в Нью-Йорке, победив украинца Сергея Деревянченко.

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