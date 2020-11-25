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00:27 (мск), источник: Vesti.kz

Официально! DAZN объявил о бое Головкин — Шеремета. Названа дата

Чемпион IBO и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) проведет следующий бой 18-го декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Официально о поединке GGG объявил стриминговый сервис DAZN.

Казахстанец проведет обязательную защиту титула IBF против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Головкин анонсировал свое возвращение на ринг, отметив, что он идет к рекордной 21-й защите титула.

Напомним, предыдущий бой GGG провел в октябре прошлого года в Нью-Йорке, победив украинца Сергея Деревянченко.

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