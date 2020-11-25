Головкин сделал заявление про свой бой за титул чемпиона мира

Это не просто бой. Это бой с большим смыслом. Я всегда очень уважаю всех своих противников. Я действительно скучал по боксу, и я хотел драться в этом году. Цель — в рекордный 21 раз защитить титул чемпиона мира.

Геннадий Головкин казахстанский боксер