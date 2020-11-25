Головкин сделал заявление про свой бой за титул чемпиона мира
Последний раз он боксировал осенью прошлого года.
Последний раз он боксировал осенью прошлого года.
Казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) прокомментировал свой ближайший бой против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).
Главное событие вечера состоится 18 декабря в городе Холливуд (штат Флорида, США) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.
Это не просто бой. Это бой с большим смыслом. Я всегда очень уважаю всех своих противников. Я действительно скучал по боксу, и я хотел драться в этом году. Цель — в рекордный 21 раз защитить титул чемпиона мира.
Шеремета является обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF. В последний раз казахстанец выходил на ринг в октябре 2019 года в