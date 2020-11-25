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07:34 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин сделал заявление про свой бой за титул чемпиона мира

Последний раз он боксировал осенью прошлого года.

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Источник: AP 2020

Казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) прокомментировал свой ближайший бой против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).

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Главное событие вечера состоится 18 декабря в городе Холливуд (штат Флорида, США) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

Это не просто бой. Это бой с большим смыслом. Я всегда очень уважаю всех своих противников. Я действительно скучал по боксу, и я хотел драться в этом году. Цель — в рекордный 21 раз защитить титул чемпиона мира.
Геннадий Головкин
казахстанский боксер

Шеремета является обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF. В последний раз казахстанец выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Шеремета в рамках того же шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

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