Назван гонорар Тайсона за бой с Роем Джонсом

Тайсон получит за поединок десять миллионов долларов, Джонс — три миллиона. Отмечается, что это суммы без учета процента от продаж платных трансляций.

Бой между Джонсом и Тайсоном должен состояться 28 ноября. Спортсмены заявили, что всерьез воспринимают совместный поединок, несмотря на его статус выставочного. Тайсон заверил, что болельщиков ждет настоящий бой. Предполагается, что выручка от поединка пойдет на благотворительность.