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15:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван гонорар Тайсона за бой с Роем Джонсом

Назван гонорар американского боксера Майка Тайсона за бой с соотечественником Роем Джонсом. Его в Twitter озвучил журналист Yahoo Sports Кевин Айоле.

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Источник: AP 2020

Тайсон получит за поединок десять миллионов долларов, Джонс — три миллиона. Отмечается, что это суммы без учета процента от продаж платных трансляций.

Бой между Джонсом и Тайсоном должен состояться 28 ноября. Спортсмены заявили, что всерьез воспринимают совместный поединок, несмотря на его статус выставочного. Тайсон заверил, что болельщиков ждет настоящий бой. Предполагается, что выручка от поединка пойдет на благотворительность.

Майк Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Рой Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

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