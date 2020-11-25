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25 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры уступили испанцам на международном турнире памяти Виктора Ливенцева

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры уступили испанцам на международном турнире памяти Виктора Ливенцева, который продолжается в столичном Дворце спорта. Матч завершился со счетом 2:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победных результатов в составе белорусской дружины добились Ольга Лущик (51 кг), заставившая капитулировать Лауру Фуэртес-Фернандес, и Максим Паньков (57 кг). Атлет из Гомельской области победил Антонио Баррилла-Фернандеса.

Несмотря на поражение, белорусская дружина удерживает лидерство, набрав 48 очков. У идущей следом команды Украины 29 пунктов. На третьем месте французы — 23 очка. У сборной Испании на счету 19 очков.

В дневной части заключительного дня турнира 26 ноября украинская команда сразится с испанцами. Белорусской дружине предстоит противоборство с французами.

Командный формат турнира памяти Виктора Ливенцева выбран в этом году, чтобы лидеры сборной Беларуси, которые готовятся к отбору на Игры в Токио, получили боевую практику. Бои проходят в олимпийских весовых категориях — пяти у женщин и восьми у мужчин. Кроме признанных лидеров, боксировать получили право и молодые атлеты, которые станут костяком национальной команды в отборочном цикле к главным стартам четырехлетия 2024 года в Париже.

В условиях пандемии состязания проходят в соответствии с требованиями, приняты все эпидемиологические и санитарные меры согласно рекомендациям Минздрава и Международной федерации бокса. Вход зрителей на трибуны ограничен. Для любителей бокса организована онлайн-трансляция с места событий.

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