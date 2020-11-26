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20:38 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры стали победителями международного турнира памяти Виктора Ливенцева

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры стали победителями международного турнира памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, который проходил в формате матчевой встречи на ринге столичного Дворца спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительный день соревнований побед добились Галина Бруевич (57 кг), Виктория Телиман (60 кг), Алина Вебер (69 кг), Дмитрий Асанов (63 кг) и Евгений Макаревич (69 кг).

Благодаря этим успехам подопечные Сергея Асанова набрали 60 очков в командном зачете и стали обладателями главного приза соревнований. Второе место с 46 пунктами заняла дружина Украины. Команды Франции и Испании разделили третье место по итогам состязаний.

Командный формат турнира памяти Виктора Ливенцева выбран в этом году, чтобы лидеры сборной Беларуси, которые готовятся к отбору на Игры в Токио, получили боевую практику. Бои проходили в олимпийских весовых категориях — пяти у женщин и восьми у мужчин. Кроме признанных лидеров, боксировать получили право и молодые атлеты, которые станут костяком национальной команды в отборочном цикле к главным стартам четырехлетия 2024 года в Париже.

В условиях пандемии состязания проходили в соответствии с рекомендациями Минздрава и Международной федерации бокса. Вход зрителей на трибуны был ограничен. Для любителей бокса велась онлайн-трансляция с места событий.

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