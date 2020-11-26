Белорусские боксеры стали победителями международного турнира памяти Виктора Ливенцева

Благодаря этим успехам подопечные Сергея Асанова набрали 60 очков в командном зачете и стали обладателями главного приза соревнований. Второе место с 46 пунктами заняла дружина Украины. Команды Франции и Испании разделили третье место по итогам состязаний.

Командный формат турнира памяти Виктора Ливенцева выбран в этом году, чтобы лидеры сборной Беларуси, которые готовятся к отбору на Игры в Токио, получили боевую практику. Бои проходили в олимпийских весовых категориях — пяти у женщин и восьми у мужчин. Кроме признанных лидеров, боксировать получили право и молодые атлеты, которые станут костяком национальной команды в отборочном цикле к главным стартам четырехлетия 2024 года в Париже.