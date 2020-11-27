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01:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тайсон — Джонс: фанатам жестокости и насилия

Обозреватель «СЭ» — о выставочном бое легенд бокса.

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Майк Тайсон — Рой Джонс

  • 8-раундовый выставочный бой.
  • Лос-Анджелес, «Стейплс-центр».
  • 29 ноября. Прямая трансляция: РЕН ТВ (ТВ и сайт), начало — 05.30 мск.

Вполне возможно, что в ночь на 29 ноября по Лос-Анджелесу с выключенной сиреной, но мигая вся как новогодняя елка, будет ехать машина скорой помощи. В ней будет или Рой Джонс, или Майк Тайсон — но, скорее всего, не с тяжелыми травмами головы или рваными ранами на лице, а с больной спиной, вывихнутым коленом, порванными связками или всем сразу. Возможно, ехать так в больницу будут оба.

Бой согласовывали очень долго, меняли правила, условия, и теперь даже глава Атлетической комиссии штата Калифорния не вполне может объяснить, что произойдет на вверенной ему территории.

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Вроде бы это выставочный бой. Показательный. Победитель не может быть определен… Но судьи будут — причем дистанционно, чтобы определить победителя для WBC, которые собираются вручать пояс. Поговаривали, что любой ценой они должны избежать нокаута — но как это вообще можно обеспечить? Заставить их драться в надувных шарах для зорбинга? В итоге все сошлись на том, что если нокаут будет, то куда деваться. Цитируя Ивана Драго из «Рокки IV» — «если он умрет, то умрет».

Кое-кто даже принимает на это дело ставки. Хотя восемь раундов по две минуты в 12-унциевых перчатках — это не совсем стандартные правила для бокса. В канун Дня благодарения — вечернее шоу для семейного просмотра с участием именитых бойцов и когда-то — отмороженных психопатов. И тестирование на допинг, которое вроде бы будет, но без марихуаны. У Тайсона же целый бизнес, ферма. Да и вообще, он всегда умел обходить тесты на допинг. В 1990-е, например, использовал искусственный член — и ни один допинг-офицер не обнаружил подвоха. А недавно в своем подкасте он рассказал, что заполнял этот агрегат детской мочой — своего ребенка. Безумно, правда? Хотя и не так, как некоторые его бои.

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Майк Тайсон съел «ухо Роя Джонса» на День благодарения

Возможно, конечно, все это он рассказывал исключительно для раскрутки шоу с Роем Джонсом. Майк же знает, как это работает, что возбуждает медиа, а для продажи платных трансляций ему нужны заголовки. Поэтому я не удивлюсь, если когда-нибудь Тайсон признается, что не было детской мочи, не было искусственного члена, не было наркотиков, не было шлюх и алкоголя, не было самого Тайсона, которого вы знаете. Майк — книжный червь, послушный ученик, и его просто втянули во все это, в бокс. Он хотел уйти, но Кас д’Амато угрожал выгнать из дома на улицу, а Тедди Атлас наставил ствол. А потом нарисовали, сделали из него чудовище. Ха. Ха. Ха.

Сейчас Майку уже 54 года, Рою — 51, а впервые их бой планировался еще на 2003 год. Тогда Джонс отказался от суммы в 40 млн долларов (вранье, скорее всего, столько ему не платили). Теперь он будет драться за три. Тайсон получит десять. Рой и в лучшие годы нечасто получал такие гонорары, поэтому ему не нужно было долго думать, чтобы согласиться. Он уверен, что две минуты сможет держаться от хуков и кроссов Майка на достаточном расстоянии, не пропуская, а затем Тайсон начнет уставать. Большую часть времени в таком варианте боксеры проведут в поисках нужной для себя дистанции. А ноги — это первое, что подводит в таком возрасте. Все эти фееричные комбинации по лапам, которые показывал Майк в Instagram, — по стоящей прямо перед ним мишени. Рой стоять не будет, если он окончательно не выжил из ума. Иначе при точном попадании мозги будут вытекать из одного уха, а из другого будут расти цветы.

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Многое будет зависеть от того, способен ли Майк активно работать больше 30 секунд в раунде. И остались ли еще у Роя ноги. Тайсон рассказывал, что тело его периодически подводит, однажды после съемки такого промо он пару дней не мог сдвинуться с места, поэтому, чтобы привести мышцы в тонус, он шарашит их электричеством — специальным тренажером вроде тех, что были популярны у нас в телемагазинах в 1990-е.

Так что сценариев возможно два. Или это будет бой в стиле — 30 секунд на сближение, 5 секунд на активные действия вблизи. Затем повторение. Много клинчей и хождения друг за другом, мало ударов. Пару раз Роя болтанет, Тайсон тоже разок споткнется. Что там насчитают судьи-эксперты — увидим. Но надеяться люди за индейкой будут совсем на другое. Что серия из 3−4 ударов пройдет не позже 2−3-го раунда. Кто-то падает. Старики плачут у телевизоров. Дети смеются. Все заканчивается очень плохо — если вы не фанаты насилия и жестокости. Но тогда бы вы это шоу не смотрели.

Андрей Баздрев

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