Тайсон — Джонс: фанатам жестокости и насилия
Обозреватель «СЭ» — о выставочном бое легенд бокса.
Обозреватель «СЭ» — о выставочном бое легенд бокса.
Вполне возможно, что в ночь на 29 ноября по
Бой согласовывали очень долго, меняли правила, условия, и теперь даже глава Атлетической комиссии штата Калифорния не вполне может объяснить, что произойдет на вверенной ему территории.
Вроде бы это выставочный бой. Показательный. Победитель не может быть определен… Но судьи будут — причем дистанционно, чтобы определить победителя для WBC, которые собираются вручать пояс. Поговаривали, что любой ценой они должны избежать нокаута — но как это вообще можно обеспечить? Заставить их драться в надувных шарах для зорбинга? В итоге все сошлись на том, что если нокаут будет, то куда деваться. Цитируя Ивана Драго из «Рокки IV» — «если он умрет, то умрет».
Возможно, конечно, все это он рассказывал исключительно для раскрутки шоу с Роем Джонсом. Майк же знает, как это работает, что возбуждает медиа, а для продажи платных трансляций ему нужны заголовки. Поэтому я не удивлюсь, если
Сейчас Майку уже 54 года, Рою — 51, а впервые их бой планировался еще на 2003 год. Тогда Джонс отказался от суммы в 40 млн долларов (вранье, скорее всего, столько ему не платили). Теперь он будет драться за три. Тайсон получит десять. Рой и в лучшие годы нечасто получал такие гонорары, поэтому ему не нужно было долго думать, чтобы согласиться. Он уверен, что две минуты сможет держаться от хуков и кроссов Майка на достаточном расстоянии, не пропуская, а затем Тайсон начнет уставать. Большую часть времени в таком варианте боксеры проведут в поисках нужной для себя дистанции. А ноги — это первое, что подводит в таком возрасте. Все эти фееричные комбинации по лапам, которые показывал Майк в Instagram, — по стоящей прямо перед ним мишени. Рой стоять не будет, если он окончательно не выжил из ума. Иначе при точном попадании мозги будут вытекать из одного уха, а из другого будут расти цветы.
Многое будет зависеть от того, способен ли Майк активно работать больше 30 секунд в раунде. И остались ли еще у Роя ноги. Тайсон рассказывал, что тело его периодически подводит, однажды после съемки такого промо он пару дней не мог сдвинуться с места, поэтому, чтобы привести мышцы в тонус, он шарашит их электричеством — специальным тренажером вроде тех, что были популярны у нас в телемагазинах в 1990-е.
Так что сценариев возможно два. Или это будет бой в стиле — 30 секунд на сближение, 5 секунд на активные действия вблизи. Затем повторение. Много клинчей и хождения друг за другом, мало ударов. Пару раз Роя болтанет, Тайсон тоже разок споткнется. Что там насчитают
Андрей Баздрев