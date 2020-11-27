Рассечение для фаворита и топ-квартет в «казахском» весе. Определены медалисты еще в трех категориях ЧРК-2020

Обладатель олимпийской лицензии Закир Сафиуллин досрочно был признан победителем в четвертьфинальном бою чемпионата Казахстана-2020 по боксу, а его соперник — наказан, передает корреспондент Vesti.kz.
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Напряженной будет борьба в «казахском» весе — до 69 килограммов. Помимо Абылайхана Жусупова, которого можно назвать главным фаворитом дивизиона, в полуфинал вышли Куан Куатов и Асланбек Шымбергенов.
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В дивизионе до 60 килограммов в четвертьфинале сошлись два претендента на медали — Ильяс Сулейменов и Рустам Рустамов. Победу раздельным решением одержал чемпион Азиатских игр-2014.
Утренняя сессия пятого дня ЧРК-2020.
До 60 килограммов.
Саматали Толтаев — Айдос Ержанулы — 5:0;
Сабыржан Абилов — Василий Самчук — 0:5;
Ильяс Сулейменов — Рустам Рустамов — 3:0;
Бекнур Ожанов — Адилет Курметов — 4:1.
До 63 килограммов.
Закир Сафиуллин —
Бахтияр Смагулов — Ерсултан Булат — 1:4;
Ертуган Зейнуллинов — Дилшат Нурым — 5:0;
Бекдаулет Ибрагимов — Дилмурат Мижитов — 1:4.
До 69 килограммов.
Абылайхан Жусупов — Дархан Дуйсебай — 5:0;
Арман Сайлау — Куан Куатов — 1:4;
Аятулла Такижанов — Сагадат Рахманкул — 3:2;
Дулат Бекбауов — Асланбек Шымбергенов — 0:5.
Новая звезда в боксе? 19-летний лидер «молодежки» выиграл третий бой после двух досрочных побед на ЧРК-2020.
Первыми медалистами в мужской сетке турнира стали боксеры весовой категории до 49 килограммов. Позже были определены призеры еще в двух дивизионах.
Полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы — на следующий день.
Фавориты «казахского» веса, нокдауны и