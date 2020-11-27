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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Рассечение для фаворита и топ-квартет в «казахском» весе. Определены медалисты еще в трех категориях ЧРК-2020

Не обошлось без вылетов известных боксеров.
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Обладатель олимпийской лицензии Закир Сафиуллин досрочно был признан победителем в четвертьфинальном бою чемпионата Казахстана-2020 по боксу, а его соперник — наказан, передает корреспондент Vesti.kz.

34-летний боксер получил серьезное рассечение по ходу встречи, а его оппонент Аль-Мухаммед Махмут предупрежден за нарушение правил боя. Позже поединок был остановлен: повреждение Сафиуллина усугубилось, а Махмут — был дисквалифицирован.

Напряженной будет борьба в «казахском» весе — до 69 килограммов. Помимо Абылайхана Жусупова, которого можно назвать главным фаворитом дивизиона, в полуфинал вышли Куан Куатов и Асланбек Шымбергенов.

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Сагадат Рахманкул, в последние годы выступавший среди профессионалов, раздельным решением судей проиграл вице-чемпиону ЧРК-2019 Аятулле Такижанову.

В дивизионе до 60 килограммов в четвертьфинале сошлись два претендента на медали — Ильяс Сулейменов и Рустам Рустамов. Победу раздельным решением одержал чемпион Азиатских игр-2014.

Утренняя сессия пятого дня ЧРК-2020.

До 60 килограммов.

Саматали Толтаев — Айдос Ержанулы — 5:0;
Сабыржан Абилов — Василий Самчук — 0:5;
Ильяс Сулейменов — Рустам Рустамов — 3:0;
Бекнур Ожанов — Адилет Курметов — 4:1.

До 63 килограммов.

Закир Сафиуллин — Аль-Мухаммед Махмут — бой остановлен из-за нарушений правил бокса;
Бахтияр Смагулов — Ерсултан Булат — 1:4;
Ертуган Зейнуллинов — Дилшат Нурым — 5:0;
Бекдаулет Ибрагимов — Дилмурат Мижитов — 1:4.

До 69 килограммов.

Абылайхан Жусупов — Дархан Дуйсебай — 5:0;
Арман Сайлау — Куан Куатов — 1:4;
Аятулла Такижанов — Сагадат Рахманкул — 3:2;
Дулат Бекбауов — Асланбек Шымбергенов — 0:5.

Новая звезда в боксе? 19-летний лидер «молодежки» выиграл третий бой после двух досрочных побед на ЧРК-2020.

Первыми медалистами в мужской сетке турнира стали боксеры весовой категории до 49 килограммов. Позже были определены призеры еще в двух дивизионах.

Полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы — на следующий день.

Фавориты «казахского» веса, нокдауны и боксер-профессионал. В Шымкенте стартовал четвертый день ЧРК по боксу

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