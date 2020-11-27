Тайсону запрещали нокаутировать Джонса. Теперь запрет снят, и Рой в большой беде

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В ночь на 29 ноября по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится бой века, который с нетерпением ждут все поклонники бокса. В ринг выйдут живые легенды — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший. Эти безусловно уважаемые во всём мире мужчины настроены крайне решительно. Оба активно тренируются и горят желанием доказать, что это будет бой.

Именно бой, не выставочный, не показательный и не ветеранский. Это будет бой великих чемпионов, который они проведут с полной выкладкой и не позволят себе стать посмешищем. Несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния упорно пытается создать им тепличные условия. Можно сказать, что легенды уже натерпелись.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ade67e3e1af4e4f6544d" data-vnd="ade67e3e1af4e4f6544d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ade67e3e1af4e4f6544d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала им сообщили, что для этого конкретного поединка будут установлены определённые ограничения. В частности, будут запрещены нокаутирующие удары. В первую очередь это направлено на то, чтобы нивелировать ту мощь, которую Тайсон принялся демонстрировать во время своих весенних тренировок. Майк, который в реальной жизни выглядит забавным и улыбчивым пожилым мужчиной, в ринге волшебным образом трансформируется в Железного монстра, которого мы все отлично помним.

Это направлено на то, чтобы нивелировать возможный вред, который бойцы могут причинить друг другу. Капитан Хук предпочитает открытой рубке элегантные перемещения по рингу, нацеливаясь на набор очков, и старается максимально обезопасить себя от прямых попаданий соперника. Чтобы понять, какой стиль проповедует Рой, достаточно вспомнить, что в его карьере есть раунд (полный!), во время которого он не позволил сопернику нанести ни одного (!) точного удара.

Тайсон другой… Совсем другой типаж боксёра. Он никогда не прятался, не уворачивался. Его стихия — это бой до изнеможения. Красота в его понимании не элегантные движения, не порхание бабочкой, а работа кувалдами. Он может не всегда успевать за соперником, но переть будет до конца, до того момента, когда достанет соперника своей колотушкой. Да, по рингу он перемещается с напускной ленцой, усыпляя бдительность соперника, но при этом чётко чувствует дистанцию. И когда он эту нужную дистанцию поймает — пиши пропало.

Этот могучий атлет в мгновение ока занимает доминирующее положение, а руки его начинают работать настолько быстро, что обычному глазу далеко не всегда можно уследить за ними. Главный вопрос: сможет ли Тайсон догнать Джонса? И тут, как в старом анекдоте, процентное соотношение 50 на 50. Либо догонит, либо — нет. А вот если догонит, то всё. Там вариант один: шквальная атака мощнейших колотушек, выстоять под которым в состоянии далеко не каждый боец даже в состоянии активной карьеры.

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А теперь вернёмся к главному. Люди в Атлетической комиссии отлично понимают все расклады и стараются всеми силами сохранить боксёрам здоровье. Они сократили продолжительность раундов до двух минут, чем вызвали жуткое возмущение у уважающих себя атлетов. Сделано это для того, чтобы Рою хватало времени не выдохнуться, уходя от атак Майка. Ну и чтобы избежать ранней остановки боя при двух-трёх точных попаданиях Тайсона.

Но буквально перед самым боем было принято решение, которое в корне изменит отношение к нему со стороны даже скептически настроенной общественности. Мы все видим, в какой форме находится Тайсон. Именно его готовность была главным вопросом, поскольку Джонс последний бой провёл всего три года назад. Комиссия допустила в этом бою нокаут. Точнее, судье будет рекомендовано действовать в рамках стандартных правил — если ты остановил поединок, то должен будешь отсчитать нокдаун.

И это в корне меняет вообще всё.

Боксёры, конечно, относятся друг к другу с уважением, они особо не конфликтовали друг с другом, 8 лет назад пытались организовать бой, но не срослось. В процессе подготовки к данному ивенту пару раз обменялись едкими замечаниями. И ожидать от них товарищеского поединка оснований нет никаких. Значит? Значит, это будет рубка. Тайсон никогда не любил велосипедистов — бегающих по рингу боксёров.

Рой по-другому не умеет, да и смысла нет менять свои привычки. Поэтому к третьему раунду всё благоразумие и вся респектабельность из Тайсона улетучится, глаза нальются кровью, и мы все увидим того самого Железного Майка, который догонит во что бы то ни стало. Догонит и обрушит всю мощь своих легендарных колотушек! И в этот момент (в 04:00 по Москве 29 ноября 2020 года) вам лучше быть у телеэкрана.