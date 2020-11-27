Призер ЧМ-2017 Аманкул досрочно выиграл второй бой на чемпионате Казахстана
Обладатель олимпийской лицензии вышел в полуфинал турнира.
Обладатель олимпийской лицензии вышел в полуфинал турнира.
В ¼ финала обладатель олимпийской лицензии выиграл у Бекзата Сабыра, который в предыдущем поединке одержал победу эффектным нокаутом. Сабыру помешало отбоксировать полный бой с Аманкулом повреждение носа.
Ранее в полуфинальную стадию пробились спортсмены еще шести весовых категорий. Ярким выступлением отметился лидер молодежной сборной Сабырхан Махмуд.
Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы — на следующий день.