Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов с победы дебютировал на ЧРК-2020
Фаворит турнира боксировал за выход в полуфинал.
Фаворит турнира боксировал за выход в полуфинал.
Чемпион мира по боксу и обладатель олимпийской лицензии Бекзад Нурдаулетов успешно провел дебютный бой на ЧРК-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале 22-летний фаворит турнира победил по очкам Амандыка Манашева и вышел в топ-4 первенства.
Определился соперник для
20-летний боксер отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде, а затем с него самого сняли балл за нарушение правил. Потом уже сам Жакпеков оказался в нокдауне. Бой был остановлен
Не смог пробиться в четверку сильнейших медалист ЧА-2017 Ерик Альжанов. Он единогласным решением судей уступил Аману Казангапову, который несколько боев провел среди профессионалов.
Ранее были выявлены полуфиналисты еще в шести весовых категориях.
Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020.
До 75 килограммов.
Абильхан Аманкул — Бекзат Сабыр — остановка боя
Куандык Максут — Ермахан Жакпеков — остановка боя
Адилет Нугман — Нурканат Райыс — 0:5;
Аман Казангапов — Ерик Альжанов — 5:0;.
До 81 килограмма.
Бекзад Нурдаулетов — Амандык Манашев — 5:0.
Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы — на следующий день.