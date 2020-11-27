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15:37 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов с победы дебютировал на ЧРК-2020

Фаворит турнира боксировал за выход в полуфинал.

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Чемпион мира по боксу и обладатель олимпийской лицензии Бекзад Нурдаулетов успешно провел дебютный бой на ЧРК-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале 22-летний фаворит турнира победил по очкам Амандыка Манашева и вышел в топ-4 первенства.

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Определился соперник для вице-чемпиона мира Абильхана Аманкула. Им стал серебряный призер МЧМ-2018 Ермахан Жакпеков.

20-летний боксер отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде, а затем с него самого сняли балл за нарушение правил. Потом уже сам Жакпеков оказался в нокдауне. Бой был остановлен из-за повреждения Ермахана, но его признали победителем.

Не смог пробиться в четверку сильнейших медалист ЧА-2017 Ерик Альжанов. Он единогласным решением судей уступил Аману Казангапову, который несколько боев провел среди профессионалов.

Ранее были выявлены полуфиналисты еще в шести весовых категориях.

Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020.

До 75 килограммов.

Абильхан Аманкул — Бекзат Сабыр — остановка боя из-за повреждения;
Куандык Максут — Ермахан Жакпеков — остановка боя из-за повреждения;
Адилет Нугман — Нурканат Райыс — 0:5;
Аман Казангапов — Ерик Альжанов — 5:0;.

До 81 килограмма.

Бекзад Нурдаулетов — Амандык Манашев — 5:0.

Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы — на следующий день.

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