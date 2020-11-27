Капитан сборной Казахстана Кункабаев после дебюта на профи-ринге выиграл медаль ЧРК-2020

Капитан сборной Казахстана и обладатель олимпийской лицензии Камшыбек Кункабаев с победы начал чемпионат страны по боксу, передает корреспондент Vesti.kz. Лидер команды впервые вышел на ринг в Шымкенте.

29-летний фаворит дивизиона в четвертьфинале выиграл у Мухамеджана Еркина и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль национального турнира. Ранее Кункабаев дебютировал среди профессионалов.

Досрочно вышел в полуфинал победитель Юношеской Олимпиады Айбек Оралбай: поединок был остановлен за явным преимуществом. Прошел дальше и вице-чемпион МЧМ-2018 Сагындык Тогамбай.

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Определился соперник для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова, который ранее квалифицировался в полуфинал. Им стал Бекболат Абдикерим.

Продолжает борьбу за общую победу в категории до 75 килограммов вице-чемпион мира Абильхан Аманкул.

Также назван квартет сильнейших в «казахском» весе, а одним из ярчайших выступлений дня отметился лидер «молодежки» Сабырхан Махмуд.

Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020.

До 81 килограмма.

Бекзад Нурдаулетов — Амандык Манашев — 5:0;

Бекболат Абдикерим — Вадим Казаков — 3:2;

Аят Маржикпаев — Бауыржан Байгошеков — 2:3;

Нурбек Оралбай — Азамат Бектас — 5:0.

До 91 килограмма.

Бекзат Кашкын — Айбек Оралбай — отказ от продолжения боя после первого раунда;

Михаил Коханчик — Нурлан Сабиров — 1:4;

Онталап Рахманов — Абзал Куттыбеков — 0:5;

Артем Пчеляков — Сагындык Тогамбай — 0:5.

Свыше 91 килограмма.

Камшыбек Кункабаев — Мухамеджан Еркин — 5:0.

Новая звезда в боксе? 19-летний лидер «молодежки» выиграл третий бой после двух досрочных побед на ЧРК-2020.

Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы — на следующий день.