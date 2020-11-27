Капитан сборной Казахстана Кункабаев после дебюта на профи-ринге выиграл медаль ЧРК-2020

Капитан сборной Казахстана и обладатель олимпийской лицензии Камшыбек Кункабаев с победы начал чемпионат страны по боксу, передает корреспондент Vesti.kz. Лидер команды впервые вышел на ринг в Шымкенте.
29-летний фаворит дивизиона в четвертьфинале выиграл у Мухамеджана Еркина и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль национального турнира. Ранее Кункабаев дебютировал среди профессионалов.
Досрочно вышел в полуфинал победитель Юношеской Олимпиады Айбек Оралбай: поединок был остановлен за явным преимуществом. Прошел дальше и
Определился соперник для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова, который ранее квалифицировался в полуфинал. Им стал Бекболат Абдикерим.
Продолжает борьбу за общую победу в категории до 75 килограммов
Также назван квартет сильнейших в «казахском» весе, а одним из ярчайших выступлений дня отметился лидер «молодежки» Сабырхан Махмуд.
Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020.
До 81 килограмма.
Бекзад Нурдаулетов — Амандык Манашев — 5:0;
Бекболат Абдикерим — Вадим Казаков — 3:2;
Аят Маржикпаев — Бауыржан Байгошеков — 2:3;
Нурбек Оралбай — Азамат Бектас — 5:0.
До 91 килограмма.
Бекзат Кашкын — Айбек Оралбай — отказ от продолжения боя после первого раунда;
Михаил Коханчик — Нурлан Сабиров — 1:4;
Онталап Рахманов — Абзал Куттыбеков — 0:5;
Артем Пчеляков — Сагындык Тогамбай — 0:5.
Свыше 91 килограмма.
Камшыбек Кункабаев — Мухамеджан Еркин — 5:0.
Новая звезда в боксе? 19-летний лидер «молодежки» выиграл третий бой после двух досрочных побед на ЧРК-2020.
Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы — на следующий день.
Рассечение для фаворита и