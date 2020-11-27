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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Разгром от капитана и молодые претенденты. Определились медалисты чемпионата Казахстана по боксу

Полуфиналы и финалы пройдут 28—29 ноября.

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На чемпионате Казахстана по боксу определены все участники полуфиналов, которые, как минимум, обеспечили себе бронзовые награды, передает корреспондент Vesti.kz. Последними сильнейших определяли супертяжеловесы.

Помимо капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева, который вышел в следующий раунд первым из супертяжеловесов, квалифицировались некоторые молодые боксеры. Один из них — серебряный призер Юношеской Олимпиады Дамир Тойбай — станет соперником для Кункабаева.

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Другую пару составили Нуржан Бекзатов и Нурлан Сапарбай. 29-летний Бекзатов в сложном бою выиграл раздельным решением у 21-летнего проспекта Айболды Дауренулы. Определился соперник для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова — им стал Бекболат Абдикерим.

Продолжает борьбу за победу в категории до 75 килограммов вице-чемпион мира Абильхан Аманкул. Также определен квартет сильнейших в «казахском» весе, а одним из ярчайших выступлений дня отметился лидер «молодежки» Сабырхан Махмуд.

Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020.

Свыше 91 килограмма.

Камшыбек Кункабаев — Мухамеджан Еркин — 5:0;
Ояз Мауленов — Дамир Тойбай — 1:4;
Айболды Дауренулы — Нуржан Бекзатов — 2:3;
Нурлан Сапарбай — Нурдаулет Уланулы — 5:0.

Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы — на следующий день.

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