Разгром от капитана и молодые претенденты. Определились медалисты чемпионата Казахстана по боксу

На чемпионате Казахстана по боксу определены все участники полуфиналов, которые, как минимум, обеспечили себе бронзовые награды, передает корреспондент Vesti.kz. Последними сильнейших определяли супертяжеловесы.

Помимо капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева, который вышел в следующий раунд первым из супертяжеловесов, квалифицировались некоторые молодые боксеры. Один из них — серебряный призер Юношеской Олимпиады Дамир Тойбай — станет соперником для Кункабаева.

Другую пару составили Нуржан Бекзатов и Нурлан Сапарбай. 29-летний Бекзатов в сложном бою выиграл раздельным решением у 21-летнего проспекта Айболды Дауренулы. Определился соперник для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова — им стал Бекболат Абдикерим.

Продолжает борьбу за победу в категории до 75 килограммов вице-чемпион мира Абильхан Аманкул. Также определен квартет сильнейших в «казахском» весе, а одним из ярчайших выступлений дня отметился лидер «молодежки» Сабырхан Махмуд.

Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020.

Свыше 91 килограмма.

Камшыбек Кункабаев — Мухамеджан Еркин — 5:0;

Ояз Мауленов — Дамир Тойбай — 1:4;

Айболды Дауренулы — Нуржан Бекзатов — 2:3;

Нурлан Сапарбай — Нурдаулет Уланулы — 5:0.