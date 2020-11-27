Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Леванте
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
64
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
23Скончался Диего Марадона
18:35 (мск), источник: Vesti.kz

На пути к 21-й защите. Головкин представил проморолик к бою за два титула

Событие пройдет в Холливуде.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) на своей странице в Instagram опубликовал проморолик к поединку против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

«На пути к 21-й», — говорится в подписи к видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что для казахстанца это будет 21-я рекордная защита титула.

Главное событие вечера пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.

На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO, которые GGG завоевал после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года.

Читайте также
"Это большое и важное достижение". Бабаян - о втором месте в КПЛ и играх в одной локации
Русская рулетка. От россиян в биатлоне не ждем ничего хорошего
ЦСКА накажут за кричалку про Черчесова. Могут выбросить из ЛЕ
Моуринью зарубится с Лэмпардом и другие: Топ-5 ставок выходных
Почему фигуристки РФ выиграют от поднятия минимального возраста
«Магнитка» сыграла за Воробьева. Летела 1:4 и забила пять подряд
Грустная таблица коэффициентов УЕФА. У РФ между плохо и ужасно
Экс-футболист сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь