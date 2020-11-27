На пути к 21-й защите. Головкин представил проморолик к бою за два титула
Событие пройдет в Холливуде.
Событие пройдет в Холливуде.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) на своей странице в Instagram опубликовал проморолик к поединку против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«На пути к 21-й», — говорится в подписи к видео.
Отметим, что для казахстанца это будет 21-я рекордная защита титула.
Главное событие вечера пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.
На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO, которые GGG завоевал после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года.