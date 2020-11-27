«Болезнь “долбанула”»: Лебедев оценил состояние Поветкина после COVID-19

«Мы встретились пару дней назад. Честно скажу, Саша выглядит не очень. Он серьезно похудел, даже я сейчас вешу побольше. Скулы проявились, которых раньше не замечал. Только не думайте, что он совсем потерял форму, Поветкин уже ходит на зарядку, но пока не бегает, а только гуляет. Болезнь “долбанула”, это правда. Санек — здоровый парень, все у него будет в порядке, скоро вернется в строй», — рассказал Лебедев в интервью промоутерской компании «Мир бокса».