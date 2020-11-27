«Болезнь “долбанула”»: Лебедев оценил состояние Поветкина после COVID-19

По словам Лебедева, болезнь серьезно сказалась на здоровье Поветкина.
«Мы встретились пару дней назад. Честно скажу, Саша выглядит не очень. Он серьезно похудел, даже я сейчас вешу побольше. Скулы проявились, которых раньше не замечал. Только не думайте, что он совсем потерял форму, Поветкин уже ходит на зарядку, но пока не бегает, а только гуляет. Болезнь “долбанула”, это правда. Санек — здоровый парень, все у него будет в порядке, скоро вернется в строй», — рассказал Лебедев в интервью промоутерской компании «Мир бокса».
Поветкин 10 ноября был выписан из больницы, где проходил лечение от коронавируса. Из-за болезни был перенесен поединок россиянина с британцем Диллианом Уайтом, который должен был состояться в Великобритании на 21 ноября.