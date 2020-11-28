Рой Джонс оказался легче Майка Тайсона на пять кг по итогам взвешивания

Поединок между Тайсоном и Джонсом-младшим пройдет рано утром 29 ноября по московскому времени на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе. Он будет состоять из восьми двухминутных раундов, а боксеры выйдут в 12-унцевых перчатках. Помимо этого, на бое не будет присутствовать официальная судейская бригада, но за поединком будут наблюдать три бывших чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которые объявят неофициального победителя поединка, если он не будет завершен досрочно.