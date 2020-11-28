Александр Емельяненко назвал фаворита в бое Майка Тайсона и Роя Джонса
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко дал прогноз на бой американских боксеров Майка Тайсона и Роя
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко дал прогноз на бой американских боксеров Майка Тайсона и Роя
Россиянин назвал фаворитом Джонса. «Он и сложные бои тянул, и в тяжелом весе боксировал, и составлял серьезную конкуренцию тяжеловесам», — пояснил Емельяненко. Он добавил, что Джонс более терпеливый, так что у него большое преимущество.
При этом боец заметил, что трудно оценить вероятность нокаута.
В любом случае жалеть друг друга они не станут. Будет хороший бой, хорошая мясорубка. Думаю, Джонс выждет нужный момент и нанесет Майку сокрушительный удар.
Ранее 28 ноября стало известно, что Тайсон оказался тяжелее Джонса. Весы под ним показали 99,97 килограмма, вес его соперника составил 95,25 килограмма.
Поединок пройдет 28 ноября в Калифорнии. Ранее уточнялось, что 54-летнему Тайсону и 51-летнему Джонсу запретят друг друга нокаутировать. Бой будет состоять из восьми раундов, каждый из которых продлится только две минуты.
Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.