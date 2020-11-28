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10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко назвал фаворита в бое Майка Тайсона и Роя Джонса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко дал прогноз на бой американских боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Его слова приводит Vseprosport.

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Источник: Reuters

Россиянин назвал фаворитом Джонса. «Он и сложные бои тянул, и в тяжелом весе боксировал, и составлял серьезную конкуренцию тяжеловесам», — пояснил Емельяненко. Он добавил, что Джонс более терпеливый, так что у него большое преимущество.

При этом боец заметил, что трудно оценить вероятность нокаута.

В любом случае жалеть друг друга они не станут. Будет хороший бой, хорошая мясорубка. Думаю, Джонс выждет нужный момент и нанесет Майку сокрушительный удар.
Александр Емельяненко
российский боец MMA

Ранее 28 ноября стало известно, что Тайсон оказался тяжелее Джонса. Весы под ним показали 99,97 килограмма, вес его соперника составил 95,25 килограмма.

Поединок пройдет 28 ноября в Калифорнии. Ранее уточнялось, что 54-летнему Тайсону и 51-летнему Джонсу запретят друг друга нокаутировать. Бой будет состоять из восьми раундов, каждый из которых продлится только две минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

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