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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Посрамил большинство критиков». Эксперт оценил первую титульную победу Елеусинова и назвал его сильные стороны

Он разобрал победный бой с Индонго.

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Известный казахстанский эксперт Айдар Махметов, комментировавший первый титульный бой Данияра Елеусинова в эфире телеканала «Хабар», отметил, что олимпийский чемпион подтвердил свои притязания на самые высшие пояса. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал победный бой против Джулиуса Индонго и назвал сильные стороны «Казахского грома».

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«Я считаю, что в сегодняшнем бою Данияр Елеусинов показал себя с самой лучшей стороны. Показал себя думающим боксером и спортсменом, который постоянно работает над собой и совершенствует свое профессиональное мастерство. Многие критики высказывали сомнение в предыдущие годы о том, что якобы стиль Данияра слишком заточен под любителей и на профессиональном ринге вряд ли он далеко с такой манерой боксирования продвинется. Тем не менее, я думаю, сегодняшним поединком Данияр посрамил большинство таких экспертов. Во-первых, показав, что он над собой работает. И работает очень плотно. Свою манеру любительскую он под профессиональный бокс адаптировал. При этом ему удалось сохранить свои самые лучшие качества, за счет которых он выделялся в любительском боксе. Это быстрота мышления, скорость реакции и классная работа на контратаках, причем работа не одиночными, а многоударными комбинациями. Во-вторых, он, встав плотно на ноги, ощутимо прибавил в мощи. И показал, что он может и досрочно заканчивать свои поединки. О чем говорят два нокдауна за два раунда со стороны Данияра по такому опытному боксеру, каким является Индонго. Все-таки человек становился чемпионом мира по двум версиям. И бился за звание абсолютного чемпиона мира, пусть и в весе ниже. Тем не менее, это очень опытный боксер. Я думаю, сегодняшним поединком Данияр подтвердил свои притязания на самые высшие пояса в этой весовой категории. Но лично я думаю, что пока торопиться не стоит. Два-три поединка Данияру еще нужно провести, чтобы закрепить свою манеру и свои успехи на профессиональном поприще, и потом уже, получив побольше опыта и закрепившись в этом весе, двигаться в сторону поединков с ведущими боксерами этой весовой категории. Я думаю, все составляющие для этого у нашего Данияра есть. Со своей стороны я, конечно же, верил в победу Данияра. У меня и не было сомнений, что он одержит ее в этом поединке. Тем не менее, не думал, что бой закончится так быстро. Я думаю, что до экватора примерно поединок дойдет, раунда до восьмого, мне казалось, поединок продлится. Но Данияр превзошел самые лучшие ожидания и закончил за два раунда. Я считаю, что его ждет успех и верю в это», — прокомментировал Махметов.

Напомним, Елеусинов победил Индонго техническим нокаутом. Рефери остановил поединок после нокдаунов в двух первых раундах. Казахстанец завоевал вакантный титул IBF Intercontinental в полусреднем весе.

Главным событием шоу в Голливуде (штат Флорида, США) стала встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина — Дэниэла Джейкобса и Габриэля Росадо, которая завершилась скандалом. GGG посетил этот вечер бокса.

Юлия Милова

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