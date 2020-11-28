Елеусинов превзошел Кроуфорда после победы нокаутом в бою за первый титул

«Данияр Елеусинов стал третьим соперником, нокаутировавшим Джулиуса Индонго. По крайней мере он избавился от Индонго в том же раунде, в котором его нокаутировал Реджис Прогрейс, и на один раунд раньше, чем его удосрочил Теренс Кроуфорд. Елеусинов сбил Индонго с ног по одному разу в первом и втором раундах, и рефери Кристофер Янг остановил поединок после того, как Индонго поднялся после второго нокдауна», — пишет издание.