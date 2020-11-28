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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

Елеусинов превзошел Кроуфорда после победы нокаутом в бою за первый титул

Казахстанец удосрочил экс-чемпиона.

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Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) после победы в первом титульном бою превзошел бывшего абсолютного чемпиона мира из США Теренса Кроуфорда.

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Об этом сообщает Boxingscene.com.

Елеусинов завоевал титул IBF Intercontinental в полусреднем весе, нокаутировав во втором раунде экс-чемпиона Джулиуса Индонго из Намибии (23−4, 12 КО).

«Данияр Елеусинов стал третьим соперником, нокаутировавшим Джулиуса Индонго. По крайней мере он избавился от Индонго в том же раунде, в котором его нокаутировал Реджис Прогрейс, и на один раунд раньше, чем его удосрочил Теренс Кроуфорд. Елеусинов сбил Индонго с ног по одному разу в первом и втором раундах, и рефери Кристофер Янг остановил поединок после того, как Индонго поднялся после второго нокдауна», — пишет издание.

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