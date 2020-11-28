Десять боксеров пропустят чемпионат России из-за коронавируса
ТАСС, 28 ноября. Десять боксеров заразились коронавирусом и не смогут принять участие в чемпионате России в Оренбурге. Об этом на
ТАСС, 28 ноября. Десять боксеров заразились коронавирусом и не смогут принять участие в чемпионате России в Оренбурге. Об этом на
«Около десяти человек заболели [коронавирусом], в том числе Алексей Мазур. Но, думаю, он останется в команде и будет страховать чемпиона в этой весовой категории», — сказал Фархутдинов.
Мужской чемпионат России пройдет в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря.