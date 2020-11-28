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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-соперник Головкина попросил прощения у фанатов после скандальной победы

Он был неубедителен, но ждет громких соперников.

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Дэниэл Джейкобс после победы над своим соотечественником Габриэлем Росадо был вынужден оправдываться в прямом эфире, сообщают Vesti.kz.

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12-раундовы поединок американских боксеров выдался очень невзрачным, а завершился и вовсе скандалом. Джейкобс выиграл раздельным решением судей, но ринг-анонсер сначала объявил победителем не его. После Росадо назвал произошедшее позором.

«Я не думаю, что продемонстрировал свое лучшее выступление. Я мог бы сделать все намного лучше. Прошу прощения у фанатов, которые ожидали более насыщенного боя. Могу сказать, что всегда есть следующий раз. Я с нетерпением жду вызовов от более сильных и громких бойцов», — сказал Джейкобс после боя.

Напомним, что этот вечер бокса посетил Геннадий Головкин. Оба боксера в свое время ему проиграли. В январе 2013 года Росадо уступил GGG техническим нокаутом в седьмом раунде, а Джейкобс в марте 2017-го продержался все 12 раундов, но проиграл судейским решением.

Также в карде этого шоу выступил казахстанец Данияр Елеусинов, который нокаутировал экс-чемпиона и завоевал первый титул в карьере.

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