Определились все финалисты чемпионата Казахстана по боксу

Стали известны все финальные пары чемпионата Казахстана по боксу, проходящего в Шымкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У супертяжей за «золото» поборются капитан сборной кызылординец Камшыбек Кункабаев и представитель команды Туркестанской области Нурлан Сапарбай. Бронзовые награды в этом весе получают Дамир Тойбай и Айболды Дауренулы.

В весовой категории до 91 килограмма в финал вышли 19-летний Сагындык Тогамбай, чемпион Азии среди молодежи 2019 года, и 20-летний Айбек Оралбай, чемпион юношеской Олимпиады.

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В финале до 81 килограмма на ринге сойдут два чемпиона мира — 22-летний Бекзатд Нурдаулет, завоевавшие звание лучшего боксера в элитном взрослом дивизионе на чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019 году, и Нурбек Оралбай, который становился чемпионом мира среди молодежи в 2018 году.

А вот Абильхан Аманкул без боя прошел в финал — в полуфинале Ермахан Жакпеков снялся с соревнований и получит «бронзу», где встретится с Нурканатом Райысом из Атырауской области.

Финальную пару в «казахском весе» (69 килограммов) составили карагандинец Абылайхан Жусупов и жамбылец Асланбек Шымбергенов.

В весе до 63 килограммов за звание лучше поспорят акмолинец Ерсултан Булат и Ертуган Зейнуллинов из Алматинской области. «Бронзу» ушла 34-летнему Закиру Сафиуллину, который из-за травмы отказался от полуфинального боя.

«Золото» в весе до 52 килограммов разыграют Сакен Бибосынов, обладатель путевки на Олимпиаду в Токио, и трехкратный чемпион Азии среди молодежи Махмуд Сабырхан.

Между тем, в категории до 60 килограммов выбыл фаворит — в полуфинале столичного боксера Ильяса Сулейменова, чемпиона Азиатских игр и вице-чемпиона Азии, вывел из дальнейшей борьбы 25-летний Бекнур Ожанов из Восточного Казахстана. В финале он встретится Саматали Толтаев.

У женщин финальные пары выглядят так:

до 51 килограмма: Ангелина Лукас — Назым Кызайбай;.

до 60: Римма Волосенко — Карина Ибрагимова;.

до 69: Дарига Шакимова — Валентина Хальзова;.