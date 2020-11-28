Определились все финалисты чемпионата Казахстана по боксу
Решающие поединки состоятся 29 ноября.
Решающие поединки состоятся 29 ноября.
Стали известны все финальные пары чемпионата Казахстана по боксу, проходящего в Шымкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
У супертяжей за «золото» поборются капитан сборной кызылординец Камшыбек Кункабаев и представитель команды Туркестанской области Нурлан Сапарбай. Бронзовые награды в этом весе получают Дамир Тойбай и Айболды Дауренулы.
В весовой категории до 91 килограмма в финал вышли 19-летний Сагындык Тогамбай, чемпион Азии среди молодежи 2019 года, и 20-летний Айбек Оралбай, чемпион юношеской Олимпиады.
В финале до 81 килограмма на ринге сойдут два чемпиона мира — 22-летний Бекзатд Нурдаулет, завоевавшие звание лучшего боксера в элитном взрослом дивизионе на чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019 году, и Нурбек Оралбай, который становился чемпионом мира среди молодежи в 2018 году.
А вот Абильхан Аманкул без боя прошел в финал — в полуфинале Ермахан Жакпеков снялся с соревнований и получит «бронзу», где встретится с Нурканатом Райысом из Атырауской области.
Финальную пару в «казахском весе» (69 килограммов) составили карагандинец Абылайхан Жусупов и жамбылец Асланбек Шымбергенов.
В весе до 63 килограммов за звание лучше поспорят акмолинец Ерсултан Булат и Ертуган Зейнуллинов из Алматинской области. «Бронзу» ушла 34-летнему Закиру Сафиуллину, который
«Золото» в весе до 52 килограммов разыграют Сакен Бибосынов, обладатель путевки на Олимпиаду в Токио, и трехкратный чемпион Азии среди молодежи Махмуд Сабырхан.
Между тем, в категории до 60 килограммов выбыл фаворит — в полуфинале столичного боксера Ильяса Сулейменова, чемпиона Азиатских игр и
У женщин финальные пары выглядят так:
до 51 килограмма: Ангелина Лукас — Назым Кызайбай;.
до 60: Римма Волосенко — Карина Ибрагимова;.
до 69: Дарига Шакимова — Валентина Хальзова;.
до 75: Марина Вольнова — Надежда Рябец.