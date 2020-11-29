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13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
09:32 (мск), источник: ТАСС

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

ТАСС, 29 ноября. Выставочный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим завершился вничью. Бой бывших абсолютных чемпионов мира прошел в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр».

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Дрозд: Тайсон больше наработал на победу в бою с Роем Джонсом

Тайсон заработает за бой $10 млн, Джонс — $3 млн. Также оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций.

Легенды мирового бокса вернулись на ринг в возрасте после 50 лет. Тайсону 54 года, Джонсу — 51 год, первый завершил карьеру в 2005 году после серии из двух поражений, второй провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Боксеры могли встретиться и во время активной карьеры — в 2003 году, когда Джонс стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Джона Руиса. Но, по версии боксера Андре Уорда, сначала Джонс запросил гонорар на $10 млн больше взамен предложенных $40 млн, а затем у Тайсона начались различные житейские неприятности — судебные дрязги с женой, финансовый конфликт с промоутером Доном Кингом, избиение двух мужчин в гостинице, банкротство — и о поединке так и не удалось договориться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нынешний поединок носил характер выставочного и по регламенту состоял из восьми раундов по две минуты, а боксеры вышли на ринг не в привычных для современного бокса 10-унцевых перчатках, а 12-унцевых, а также без защитных шлемов. Официального судейства поединка не велось, но руководство Всемирного боксерского совета (WBC), которое изготовило для победителя специальный пояс WBC Frontline Battle Belt, организовало неофициальное судейство — подсчет очков вели бывшие чемпионы мира по версии этой организации Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон, которые и вынесли вердикт.

Тайсон в полном порядке

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До поединка многие специалисты и болельщики задавались вопросом — будут ли боксеры вести бой по-серьезному, несмотря на выставочный характер поединка. Сами соперники уверяли всех именно в этом. Во время поединка Джонс не вкладывался в удары на полную силу, наносил легкие комбинации и больше думал об обороне. Тайсон старался нанести силовые удары, но также не заряжался именно на нокаут.

Также было много вопросов насчет физической готовности боксеров, особенно в отношении Тайсона, который провел только один тренировочный сбор за последние 15 лет. В итоге Тайсон выглядел вполне достойно, только, возможно, сил не хватило на последний раунд, но он оставался опасен на протяжении всего боя. Тайсону удалось несколько раз чисто попасть, но Джонс нанес чуть больше точных ударов, которым не хватало силы.

По мнению болельщиков, этот поединок можно назвать лучшим среди выставочных боев в боксе.

Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. Тайсон провел 56 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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