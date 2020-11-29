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13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
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09:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тайсон и Джонс выдали отличный бой! Оба недовольны результатом

Поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом закончился вничью. После боя оба заявили, что сделали достаточно для победы.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Майк Тайсон (США) — Рой Джонс (США) — ничья.
Выставочный бой за пояс WBC Frontline Battle.
Лос-Анджелес, «Стэйплс-центр», без зрителей.
Взвешивание: Тайсон — 99,97 кг, Джонс — 95,25 кг.

Без фаворита

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Было довольно сложно дать внятный прогноз на этот бой, поскольку было совершенно непонятно, в какой боксерской форме находятся боксеры.

Подкачанный 54-летний Майк Тайсон на взвешивании выглядел атлетичнее, чем рыхлый 51-летний Рой Джонс. А еще Тайсон выкладывал видео, где он лупит по лапам со скоростью, которой позавидовали бы и молодые тяжи. Впечатляющая демонстрация силы, но бить по лапам, по мешку — это не бой. Было точно понятно лишь то, что Майка хватит на несколько сильных ударов. Все остальное было под вопросом.

В пользу Джонса говорил тот факт, что Тайсон последний бой провел в 2005 году, а он — в 2018-м. Причем за последние десять лет Рой выиграл 12 боев, а проиграл только два. Конечно, соперники были даже не среднего уровня, но и Тайсону сейчас 54, а не 24. Правда, поражения были серьезные — оба глухими нокаутами (и оба в Москве): в 2011-м Джонса смел Денис Лебедев, а в 2015-м Энцо Маккаринелли. То, что Джонс пробитый, безусловно, шло на руку нокаутеру Тайсону.

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Слова

Тайсон про план на бой сказал кратко: «Я просто пойду на него, как только прозвучит гонг, и посмотрим, что будет».

Джонс был более многословен: «Первые два раунда я хочу просто поработать, подвигаться, присмотреться к Майку. Устанет ли он, как у него с выносливостью. Хотя он такой боксер, что даже в уставшем состоянии очень опасен».

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Правила

Как уже было сказано, бой считался выставочным. То есть восемь раундов по две минуты, 12-унциевые перчатки, а не 10-унциевые, как принято в профессиональном боксе.

Были вопросы насчет того, разрешен ли нокаут и вообще будет ли объявлен победитель. Атлетическая комиссия Калифорнии заявила, что поединок прекратится сразу, «как только перейдет рамки выставочного боя», а победителя не будет. Однако несколько дней назад продюсер шоу Райан Кавана пояснил, что нокаут разрешен, а победителя определит судейская бригада WBC, которая будет работать удаленно. Для победителя изготовили специальный пояс — WBC Frontline Battle (другое название — WBC Black Lives Matter).

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Гонорары

Обозреватель Yahoo! Sports Кевин Айол распространил информацию о том, что Майк Тайсон заработает 10 миллионов долларов, а Рой Джонс — 3 миллиона. Она была воспринята так, будто это гарантированные гонорары боксеров — т. е. без отчислений от проданных платных трансляций (в Америке одна стоила 49,99 доллара). Однако накануне поединка Атлетическая комиссия Калифорнии обнародовала официальные цифры: фиксированный гонорар Тайсона — миллион долларов, Джонса — тоже миллион. Может, оба все-таки получат 10 и 3 миллиона долларов соответственно, но уже вместе с отчислениями от продаж PPV.

Бой

Бой, о котором фэны мечтали в 2000-е и который состоялся в 2020-е, начался с того, что Тайсон пошел вперед, включив фирменный маятник. Джонс работал вторым номером, рассчитывая на джеб. К концу раунда начал опускать руки — как в старые добрые времена. Майк много бил по корпусу, пару раз попал в голову. Первый раунд остался за Тайсоном, но он задал такой высокий темп, что за него стало как-то боязно — а он точно сможет продержаться восемь раундов? Но он смог.

Джонс приноровился к стилю Тайсона и все чаще стал встречать его встречными ударами, довольно чувствительными. И если второй раунд был равным, то третий точно остался за Роем. Майк же задышал. «Он твой!» — сказали Джонсу перед четвертым раундом. Рой расстреливал Тайсона с дальней дистанции, а как только тот сближался, тут же его клинчевал. Очевидно, что действовал он строго в соответствии с геймпланом. Четвертый раунд Джонс тоже забрал.

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В пятом мы увидели где-то 30 секунд чистого бокса и полторы минуты клинча, но в эти 30 секунд Майк был куда лучше, зарядив несколько вполне чувствительных ударов в голову. Наступил перелом? Ничего подобного — в шестом раунде Джонс перебил Тайсона. В седьмом Рой в паре отрезков и вовсе начал лупить как из автомата, показав, что и в 51 у него со скоростью порядок. Но Майка он не потряс — он продолжал идти вперед, как танк, обрабатывая соперника ударами по корпусу.

Для победы Тайсону было необходимо нокаутировать Джонса в заключительном раунде. Не получилось. Но в любом случае Майк достоин большой похвалы, как, разумеется, и Рой. Это был отличный ветеранский бой. Красавцы.

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Судьи WBC решили, что поединок закончился вничью. Решение было объявлено во время перекрестного интервью. И Майк, и Рой остались недовольным решением. Оба заявили, что сделали достаточно для победы. Во время интервью в воздухе повисла напряженность — Тайсон выглядел грозно. Однако Майк протянул Рою руку и сказал: «Я тебя уважаю». И еще: Тайсон не намерен завязывать с боксом — он собирается биться дальше. Ну, а Джонс сказал, что ему «нужно посоветоваться с семьей». Может быть, мы увидим реванш?

Майк Тайсон, США, 54 года. Статистика: 50 побед (44 — КО), 6 поражений, 2 боя признаны несостоявшимися. Чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версиям WBC (1986−1990, 1996), WBA (1987−1990, 1996), IBF (1987−1990).

Рой Джонс, США, 51 год. Статистика: 66 побед (47 — КО), 9 поражений. Чемпион мира в средней (IBF, 1993−1994), второй средней (IBF, 1994−1996), полутяжелой (WBC, 1997, 1997−2002 и 2003−2004; WBA, 1998−2002; IBF, 1999−2002) и тяжелой (WBA, 2003) весовых категориях.

Илья Андреев

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