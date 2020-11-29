Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести повторный бой в Москве

Молодцы, это было интересно, оба хорошо подготовились в таком возрасте. Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса.

Умар Кремлев генеральный секретарь Федерации бокса России