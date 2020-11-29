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09:35 (мск), источник: ТАСС

Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести повторный бой в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России предложит Майку Тайсону и Рою Джонсу — младшему провести повторный бой в Москве в 2021 году. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

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В воскресенье Тайсон и Джонс провели в Лос-Анджелесе восьмираундовый выставочный поединок по специальным правилам, который закончился вничью.

Молодцы, это было интересно, оба хорошо подготовились в таком возрасте. Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса.
Умар Кремлев
генеральный секретарь Федерации бокса России

День бокса отмечается 22 июля.

54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

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51-летний Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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