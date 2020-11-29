Дрозд: Тайсон больше наработал на победу в бою с Роем Джонсом
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Василий
Бой между 54-летним Тайсоном и 51-летним Джонсом, который прошел в ночь на воскресенье в
Они молодцы! Самое приятное — они улыбаются. Майк даже в таком выставочном спарринге выглядел хорошо. Я думал, что он будет выглядеть хуже. Я даже немного переживал за него, так что он немного даже удивил. А так они молодцы — побоксировали, развлеклись, проявили уважение друг к другу, — сказал Дрозд по телефону. — Это
все-такивыставочный бой, спарринг. Очевидно, что они не старались друг друга нокаутировать. Результат не удивил, но если оценивать этот спарринг, то Майк больше наработал на победу, чем Рой.
Последний профессиональный поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года — тогда он уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Сейчас Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя признаны несостоявшимися. Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. На счету боксера 66 побед (47 — нокаутом) и девять поражений.