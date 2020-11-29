Дрозд: Тайсон больше наработал на победу в бою с Роем Джонсом

Они молодцы! Самое приятное — они улыбаются. Майк даже в таком выставочном спарринге выглядел хорошо. Я думал, что он будет выглядеть хуже. Я даже немного переживал за него, так что он немного даже удивил. А так они молодцы — побоксировали, развлеклись, проявили уважение друг к другу, — сказал Дрозд по телефону. — Это все-таки выставочный бой, спарринг. Очевидно, что они не старались друг друга нокаутировать. Результат не удивил, но если оценивать этот спарринг, то Майк больше наработал на победу, чем Рой.

Григорий Дрозд экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе