Рой Джонс-младший выразил желание провести еще один бой против Тайсона

Мы должны сделать это снова. Все любят Майка, я тоже люблю Майка. Когда он бьет по голове, по корпусу, все болит. Удары по телу определено сказались, такие удары изнуряют тело. Я поговорю со своей семьей, узнаю, что они думают по этому поводу, если они захотят это повторить, мы сделаем это снова.

Рой Джонс-младший американский боксёр