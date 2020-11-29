Рой Джонс-младший выразил желание провести еще один бой против Тайсона
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский боксер Рой
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский боксер Рой
Показательный бой между 54-летним Тайсоном и 51-летним
Мы должны сделать это снова. Все любят Майка, я тоже люблю Майка. Когда он бьет по голове, по корпусу, все болит. Удары по телу определено сказались, такие удары изнуряют тело. Я поговорю со своей семьей, узнаю, что они думают по этому поводу, если они захотят это повторить, мы сделаем это снова.
«Я должен был посвятить этот бой Кобе. Для меня Майкл Джордан всегда был величайшим. Но Кобе — выдающийся талант. И нам всем его очень не хватает», — сказал Джонс.
Пятикратный чемпион НБА Брайант и его дочка Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов.