Рой Джонс-младший выразил желание провести еще один бой против Тайсона

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Сочи
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Акрон
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Иртыш
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Тамбов
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Спартак
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
15:00
Лион
Реймс
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Чайка
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Томь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
16:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Герта
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Торпедо М
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Дижон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ротор
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Майнц
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
28.11
ПСЖ
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
28.11
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
28.11
Реал
Алавес
12
Футбол. Зарубежный
28.11
Аталанта
Верона
02
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рой Джонс-младший выразил желание провести еще один бой против Тайсона

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский боксер Рой Джонс-младший сказал, что согласен на повторный поединок против своего соотечественника Майка Тайсона.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Показательный бой между 54-летним Тайсоном и 51-летним Джонсом-младшим прошел в субботу в Лос-Анджелесе (США) и завершился вничью. Бой состоял из восьми раундов по две минуты каждый и проходил без зрителей.

Мы должны сделать это снова. Все любят Майка, я тоже люблю Майка. Когда он бьет по голове, по корпусу, все болит. Удары по телу определено сказались, такие удары изнуряют тело. Я поговорю со своей семьей, узнаю, что они думают по этому поводу, если они захотят это повторить, мы сделаем это снова.
Рой Джонс-младший
американский боксёр

Джонс-младший, вышедший на поединок в перчатках, которые были раскрашены в цвета клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», сказал, что посвящает бой с Тайсоном погибшему Кобе Брайанту.

«Я должен был посвятить этот бой Кобе. Для меня Майкл Джордан всегда был величайшим. Но Кобе — выдающийся талант. И нам всем его очень не хватает», — сказал Джонс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пятикратный чемпион НБА Брайант и его дочка Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов.

 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
Тайсон и Джонс выдали отличный бой! Оба недовольны результатом
«Краснодар» ужасен, но уход Мусаева ничего не изменит
Источник: Хабиб за один миллион долларов выкупил промоушен GFC
Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА и кричалки фанатов
«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто»
Мадридский «Реал» дома уступил «Алавесу»
Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести повторный бой в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь