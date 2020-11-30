Неожиданности от молодых талантов и дуэли сборников. Кто привлек внимание на ЧРК-2020 в Шымкенте

Молодые боксеры сотворили несколько неожиданных результатов на чемпионате Казахстана в Шымкенте, победив титулованных конкурентов, и уже готовы ворваться в главную сборную страны. Подробнее о некоторых итогах национального турнира — в материале корреспондент Vesti.kz.

Особый статус республиканскому состязанию придали сборники, которые уже квалифицировались на Олимпийские игры и вполне могли по разным причинам отказаться от выхода на ринг. Но им нужна была соревновательная практика. А для их конкурентов — шанс доказать, что они не слабее. Если взять итоговый протокол, то практически все фавориты доказали, что они в боевой форме. Но есть исключения.

К очередному титулу шел Темиртас Жусупов, доминировавший в категории до 49 килограммов несколько лет. Его соперник по финалу 18-летний Даниял Сабит пока малоизвестен, но был уже чемпионом Казахстана среди молодежи. Его выход в бой за «золото», уже был сенсацией, ведь в феврале текущего года он еще боксировал со сверстниками, а тут прошел так далеко среди мужчин. Единогласная победа Сабита над Жусуповым — это главная неожиданность турнира.

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Еще один молодой боксер 19-летний Махмуд Сабырхан воплотил в реальность свой амбициозный план. Пять выигранных боев в стиле яркого агрессора показали, что победитель молодежных первенств Азии готов к взрослому боксу. Сабырхан стартовал с двух досрочных побед, а в решающих поединках переиграл двух оппонентов (Олжаса Байниязова и Сакена Бибосынова), которые в последние годы состязаются за звание первого номера в национальной команде. Возможно, после Олимпиады у Казахстана будет новый лидер национальной сборной.

В категории до 57 килограммов первую строчку удержал Серик Темиржанов, но в тройку призеров вошли несколько перспективных исполнителей. Оразбек Асылкулов засветился несколько лет назад и в каком-то смысле уже бывалый, хоть и молодой боксер. О Талгате Сырымбетове и Бибарысе Жексене информации поменьше, но оба на заметных ролях в молодежном боксе Казахстана. Как и в более легких весах, в этом дивизионе тренерский штаб может столкнуться с непростым выбором первого номера.

В следующих дивизионах ничего удивительного не произошло. Молодые боксеры заметно не проявили себя, а Саматали Толтаев с Закиром Сафиуллиным шли планомерно к победе. Сложнее была дорога у ветерана сборной, ведь к решающим боям он подошел с повреждениями, и если бы турнир был определяющим, то он бы боксировал дальше. Но Сафиуллину разумно решили не усугублять травму, ведь ему нужно готовиться к Олимпиаде, а «золото» забрал 23-летний Ертуган Зейнуллинов.

Категория до 69 килограммов не удивила. Да, была очередная дуэль Абылайхана Жусупова с Асланбеком Шымбергеновым, но фавориты подошли к очному бою без сверхзатрат сил. Можно было ожидать, что дивизион взбодрит вице-чемпион мира среди молодежи Ермахан Жакпеков, но средневес перешел в более тяжелый дивизион, где сначала выиграл турнир среди сверстников, а в этом году забрал победу в МЧРК среди полутяжеловесов.

Есть и еще одно разочарование. Сорвалась дуэль 20-летнего Жакпекова с Абильханом Аманкулом в полуфинале категории до 75 килограммов, ведь Ермахан получил рассечение в четвертьфинале и не вышел на поединок. Другой 20-летний боксер Нурканат Райыс не так раскручен, как Жакпеков, но на ЧРК-2020 финишировал с «серебром». Но даже в такой ситуации можно сделать вывод, что в четырех весовых категориях подряд фавориты идут в легком отрыве от конкурентов.

Квартет сильнейших в категории с лимитом до 81 килограмма вышел таким молодым, что «самым старым» оказался 22-летний чемпион Бекзад Нурдаулетов. Ведущий полутяжеловес Казахстана выиграл национальный турнир, а в финале ему оппонировал молодежный чемпион мира Нурбек Оралбай. Амбициозное противостояние, которое может затянуться не на один год, если кто-то из них не уйдет в профессионалы.

Василий Левит не вышел на ринг в Шымкенте, дав шанс конкурентам боксировать без оглядки на жеребьевку. В отсутствие фаворита за победу бились два лидера молодежной сборной — Айбек Оралбай и Сагындык Тогамбай. В этот раз победил Оралбай, но и эта дуэль может стать украшением национальных турниров после Олимпиады. У обоих есть потенциал выбиться на позицию первого номера в ударном весе, а у нас — получить отличное зрелище.

Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев выиграл супертяжелый дивизион, но от его конкурентов можно было ожидать большего. Турнир собрал целую россыпь молодых талантов, которые могли привлечь внимание своим выступлением. Например, Нурдаулет Уланулы или Ояз Мауленов, которые весьма неплохо боксировали в своей возрастной группе, но в Шымкенте затерялись. Двое других — Дамир Тойбай и Айболды Дауренулы — дошли до полуфинала, но это не должно быть пределом для перспективных супертяжей.