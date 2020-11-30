«Шокировал всех». В США восхитились победой Елеусинова над экс-чемпионом мира
Казахстанец нокаутировал соперника.
Казахстанец нокаутировал соперника.
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) проявил себя с новой стороны. В бою с намибийцем Джулиусом Индонго (23−3, 12 КО) он был агрессивным и взрывным. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри.
28 ноября казахстанец нокаутировал во втором раунде Индонго и завоевал вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.
«Данияр Елеусинов доказал, что имеет полное право пользоваться прозвищем “Казахский гром”. Его бой с Индонго был стремительным и оглушительным. Не думаю, что
Благодаря этому успеху Елеусинов поднялся в рейтинге полусреднего веса BoxRec с 39-го места на 26-е. Индонго оказался на 59-й позиции.
Напомним, что намибиец ранее владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.