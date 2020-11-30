«Шокировал всех». В США восхитились победой Елеусинова над экс-чемпионом мира

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) проявил себя с новой стороны. В бою с намибийцем Джулиусом Индонго (23−3, 12 КО) он был агрессивным и взрывным. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри.

«Данияр Елеусинов доказал, что имеет полное право пользоваться прозвищем “Казахский гром”. Его бой с Индонго был стремительным и оглушительным. Не думаю, что кто-то ожидал такого результата. Казахстанец с первых секунд задавил соперника и не оставил ему шансов. Елеусинов победил в нетипичной для себя манере. Мы видели, что он мастер осторожного и умного бокса. На этот раз Данияр действовал словно разрушитель, агрессивно и брутально. Он шокировал всех», — отметил МакКаферри.