Поветкин вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к тренировкам

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

«Александр вылечился, самочувствие сейчас хорошее. Он постепенно начинает тренироваться, но не в полную силу. Пока не определено, состоится ли бой с Диллианом Уайтом в январе», — сказал собеседник агентства.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a015652e5b52c7e5c21" data-vnd="9a015652e5b52c7e5c21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a015652e5b52c7e5c21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Поветкин ранее переболел коронавирусом, из-за болезни на конец января был перенесен его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября. Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, бой прошел 23 августа в Великобритании.