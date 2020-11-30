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16:06 (мск), источник: ТАСС

Поветкин вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к тренировкам

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Поветкин вылечился от коронавируса и возобновил легкие тренировки. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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«Александр вылечился, самочувствие сейчас хорошее. Он постепенно начинает тренироваться, но не в полную силу. Пока не определено, состоится ли бой с Диллианом Уайтом в январе», — сказал собеседник агентства.

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Поветкин ранее переболел коронавирусом, из-за болезни на конец января был перенесен его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября. Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, бой прошел 23 августа в Великобритании.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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