Поветкин вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к тренировкам

«Александр вылечился, самочувствие сейчас хорошее. Он постепенно начинает тренироваться, но не в полную силу. Пока не определено, состоится ли бой с Диллианом Уайтом в январе», — сказал собеседник агентства.
Поветкин ранее переболел коронавирусом, из-за болезни на конец января был перенесен его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября. Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, бой прошел 23 августа в Великобритании.
В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.