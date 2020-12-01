Сотрудничающий с Головкиным и другими звездами бокса DAZN начал вещание в Казахстане

Платформа работает по ежемесячной подписке. В Казахстане ее стоимость составляет 849 тенге. За эту цену можно будет смотреть все бои и передачи, транслируемые на DAZN.

Но нужно отметить, что платформа ведет вещание только на английском языке. Оформить подписку можно на ее официальном сайте по этой ссылке.