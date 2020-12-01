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1 декабря, источник: Vesti.kz

Сотрудничающий с Головкиным и другими звездами бокса DAZN начал вещание в Казахстане

Спортивный стриминговый сервис DAZN сегодня, 1 декабря, начал вещание в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz. Охват расширен на еще 200 стран.

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Платформа работает по ежемесячной подписке. В Казахстане ее стоимость составляет 849 тенге. За эту цену можно будет смотреть все бои и передачи, транслируемые на DAZN.

Но нужно отметить, что платформа ведет вещание только на английском языке. Оформить подписку можно на ее официальном сайте по этой ссылке.

Напомним, что с DAZN сотрудничает звезда казахстанского бокса Геннадий Головкин, а также многие другие известные бойцы.

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