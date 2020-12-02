Эвандер Холифилд вызвал на поединок Майка Тайсона
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вызвал на поединок Майка Тайсона.
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вызвал на поединок Майка Тайсона.
«Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждет и мяч на твоей стороне. Я готов», — цитирует американца MMA Fighting.
Первый поединок между боксерами прошел в 1996 году. Тогда победу одержал Холифилд. Спустя год во время
Ранее Тайсон заявил, что хочет проводить бои каждые два месяца.