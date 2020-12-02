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09:00 (мск), источник: Газета.Ру

Эвандер Холифилд вызвал на поединок Майка Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вызвал на поединок Майка Тайсона.

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Экс-спортсмен считает, что бой станет событием мирового масштаба, которое ждут все поклонники этого вида спорта.

«Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждет и мяч на твоей стороне. Я готов», — цитирует американца MMA Fighting.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый поединок между боксерами прошел в 1996 году. Тогда победу одержал Холифилд. Спустя год во время боя-реванша Тайсон откусил сопернику кусок уха. Бой был остановлен, а виновника инцидента дисквалифицировали и оштрафовали на $3 млн.

Ранее Тайсон заявил, что хочет проводить бои каждые два месяца.

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